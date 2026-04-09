Berrettini eliminato da Fonseca, il brasiliano vola ai quarti dell’Atp Montecarlo 2026

Si conclude la corsa di Matteo Berrettini all’ Atp di Montecarlo 2026. L’azzurro è stato battuto agli ottavi dal giovane brasiliano Joao Fonseca, numero 40 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 15′. Per il sudamericano si tratta del suo primo approdo ai quarti in un Masters 1000. Oggi in campo anche Sinner contro il ceco Machac.

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Il 29enne azzurro, numero 90 del ranking, saluta così il “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, dopo aver superato Bautista (che si è ritirato) al primo turno ed eliminato il russo Medvedev con un doppio 6-0 al secondo. Per l’azzurro è stata una giornata no al servizio e ha annullato solo due delle sei palle break che ha concesso al 19enne brasiliano. Per il tennista romano si è trattata della sesta volta al torneo monegasco: anche l’ultima presenza, l’anno scorso, si era interrotta agli ottavi di finale, quando fu battuto da Musetti.

Fonseca accede ai quarti di finale

Joao Fonseca accede così ai quarti di finale del torneo Atp Montecarlo 2026 dopo aver eliminato, prima di Berrettini, il francese Arthur Rinderknech e il canadese Diallo. Il tennista brasiliano è diventato il più giovane a raggiungere il terzo turno di Monte Carlo dai tempi di Nadal e Gasquet nel 2005. Fonseca affronterà nei quarti di finale il tedesco Zverev che ha battuto il belga Bergs in un altro incontro valido per gli ottavi, col punteggio di 6-2; 7-5.