Home > Sport > Tennis > Atp Montecarlo 2026, oggi in campo Sinner e Berrettini: orari e dove vederli

All’Atp Montecarlo 2026 tornano in campo oggi, 9 aprile, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, impegnati in due match validi per gli ottavi di finale del torneo monegasco. Ad aprire la giornata sarà il tennista romano, numero 90 del mondo: affronta il 19enne brasiliano Joao Fonseca, che ieri ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech per 7-5, 4-6, 6-3. Berrettini sarà in campo anche nel doppio assieme ad Andrea Vavassori: la sfida negli ottavi di finale del doppio maschile sarà contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Il campione altoatesino affronterà invece il ceco Tomas Machac che ieri ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo, n.16, per 7-6(2) 6-3.

In campo oggi anche Alexander Zverev che si è qualificato ieri per gli ottavi di finale nel ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, soffrendo più del previsto. Il tedesco, numero 3 del mondo, ha battuto il cileno Cristian Garin per 4-6, 6-4, 7-5. Nelle altre partite di ieri nel Principato di Monaco il belga Zizou Bergs ha sconfitto il russo Andrey Rublev (13) per 6-4, 6-1; il ceco Jiri Lehecka (11) ha invece superato il cileno Alejandro Tabilo per 4-6, 7-6 (4), 6-3. Sempre ieri c’è stata l’eliminazione di Lorenzo Musetti dal terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro: il tennista azzurro è stato eliminato in due set – 7-6 (6), 7-5 – dal monegasco Valentin Vacherot.

Berrettini-Fonseca, i precendenti

Matteo Berrettini al momento non ha ancora perso un set a Montecarlo: al primo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut si è ritirato quando era sotto 4-0, al secondo turno ha eliminato con doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev. L’azzurro, che compirà 30 anni domenica, ha un bilancio di 12 vittorie e 31 sconfitte contro i Top 10. Berrettini affronterà oggi per la seconda volta in carriera Fonseca, che ha sconfitto nel round robin di Coppa Davis a Bologna nel 2024.

Sinner-Machac, i precedenti

Jannik Sinner scenderà oggi in campo sul Court Rainier III per affrontare il ceco Tomas Machac (n.53 al mondo): sarà il primo confronto diretto tra i due sulla terra rossa. Nei tre precedenti incontri tra i due ha sempre vinto il campione azzurro: nei quarti di finale di Miami e nella semifinale di Shangai del 2024 e al primo turno dell’Atp 500 di Doha di quest’anno.

Gli italiani in campo oggi e dove vederli

E’ possibile vedere in tv le partite di Berrettini e Sinner in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now.

Berrettini-Fonseca – ore 11

Machac- Sinner non prima delle 12.10

Berrettini/Vavassori – Heliövaara/Patten (terzo match a partire dalle 11)

Gli altri ottavi di finale di oggi