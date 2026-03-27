Sinner-Zverev stanotte all’Atp Miami 2026: orario, precedenti e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale dell’Atp Miami 2026 contro Alexander Zverev. La sfida tra il numero 2 e il numero 3 del ranking vale un posto in finale nel Masters 1000 in corso all’Hard Rock Stadium. Sinner arriva all’appuntamento in grande condizione di forma e senza aver perso finora nemmeno un set. Netto anche il suo dominio nella semifinale contro lo statunitense Frances Tiafoe. In più di 40 anni di storia (la prima edizione è del 1985) soltanto due tennisti sono riusciti a trionfare a Miami senza perdere set. Il primo è stato Ivan Lendl nel lontanissimo 1989, il secondo e ultimo è stato Novak Djokovic, capace di vincere quattro volte senza perdere set (2007, 2012, 2014 e 2016).

Orario e dove vederla in tv

La semifinale Sinner-Zverev è in programma non prima della mezzanotte, orario italiano. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In caso di successo finale, Sinner sarebbe l’ottavo tennista a centrare l’accoppiata Indian Wells-Miami, chiamata ‘Sunshine Double’, dopo Jim Courier 1991, Michael Chang 1992, Pete Sampras 1994, Marcelo Rios 1998, Andre Agassi 2001, Roger Federer 2005, 2006 e 2017, Novak Djokovic 2011, 2014, 2015 e 2016. Sinner potrebbe essere il primo di sempre a centrare l’accoppiata senza perdere set. Djokovic nel 2016 perse un solo set nei due tornei americani.

Zverev: “Spero in un risultato diverso”

Quanto a Zverev, il tedesco ha staccato il pass per la semifinale a Miami dopo aver battuto con un eloquente 6,1 6-2 l’argentino Francisco Cerundolo. Zverev tenterà di firmare il quinto successo in 12 confronti diretti con Sinner, che l’ha battuto in tutte le ultime sei sfide, l’ultima delle quali a Indian Wells in semifinale. “Abbiamo giocato partite molto tirate negli ultimi mesi e sono andate tutte dalla sua parte. Spero in un risultato diverso. A Indian Wells ho giocato male, soprattutto al servizio: è stato il colpo che mi ha tradito di più. Spero che questa volta sia diverso”, ha detto il tedesco.

Sinner in vantaggio nei testa a testa, i pronostici

Il bilancio negli scontri diretti è attualmente 7-4 a favore di Sinner. Dopo aver perso il primo scontro diretto agli ottavi del Roland Garros del 2020, Zverev ha inanellato quattro vittorie di fila contro l’azzurro -l’ultima nel 2023 agli ottavi dell’Us Open- per poi non riuscire più a prevalere contro di lui. Le quote dei bookmaker sorridono ancora a Sinner: il settimo successo consecutivo contro il tedesco vale 1,12 su 888 mentre Zverev vola ad alta quota su Betflag (6,20). L’ultimo match disputato tra i due è stato quello nella semifinale di Indian Wells vinta dal n.2 al mondo (6-2 6-4) la scorsa settimana, con un nuovo 2-0 offerto a 1,44 mentre la possibilità il numero 3 del ranking ‘rubi’ un set a Jannik è fissata in lavagna a 2,66.

Dopo il successo contro Tiafoe nei quarti di finale, la quota per la vittoria del torneo di Sinner si è ulteriormente abbassata, passando da 1,30 a 1,25. A seguire ci sono Zverev (7,50), Fils (11,00) e Lehecka (13,00). Se l’azzurro dovesse diventare campione diventerebbe il primo italiano della storia a vincere il ‘Sunshine Double’.