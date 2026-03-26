Atp Miami 2026, Sinner in semifinale: Tiafoe sconfitto in due set

Jannik Sinner approda alle semifinali dell’Atp 100 di Miami, L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un’ora e 12′. Sinner giocherà la sua quarta semifinale a Miami. A 24 anni, si qualifica per la 15ma semifinale in un Masters 1000. Solo sei giocatori ne hanno raggiunte di più, prima di aver compiuto 25 anni, da quando questa categoria di tornei è stata introdotta, nel 1990: Rafa Nadal (39), Novak Djokovic (29), Pete Sampras (20), Andy Murray (18), Lleyton Hewitt (17) e Roger Federer (16). sinner sfiderà il vincente del match tra il tedesco Alex Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo.