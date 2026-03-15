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domenica 15 marzo 2026

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Indian Wells 2026, Sinner batte Zverev e vola in finale

Indian Wells 2026, Sinner batte Zverev e vola in finale
Jannik Sinner, Indian Wells Tennis Garden, California, Usa, 14 marzo 2026 (Photo by John Cordes/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
LaPresse
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Per conquistare il titolo dovrà sfidare il russo Medvedev

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. In semifinale l’altoatesino, n°2 del mondo, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev (n°4 Atp) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti. Per il titolo l’azzurro sfiderà il russo Daniil Medvedev (n°11), capace di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°1 in classifica, per 6-3 7-6. Per il 30enne di Mosca si tratta della terza finale al Tennis Paradise, dopo quelle perse nel 2023 e 2024 contro Alcaraz, e dell’undicesima nei tornei Masters 1000. Risultato che gli permette di tornare in top 10. Per il fuoriclasse di El Palmar, invece, questa è la prima sconfitta della stagione dopo 16 vittorie consecutive.

Sinner-Medvedev: i precedenti

Sinner e Medvedev si sono affrontati 15 volte in passato (di cui cinque in finale). Il bilancio è di otto vittorie per l’azzurro e sette per il russo, con Jannik che ha avuto la meglio negli ultimi tre incontri, tutti avvenuti nel 2024. Il match più recente tra i due risale alle Atp Finals 2024, a Torino, durante i Round Robin. In quella occasione il 24enne di Sesto Pusteria ha vinto 6-3 6-4.

Sinner a caccia del titolo

Il classe 2001 arriva a questa sfida con l’obiettivo di vincere e conquistare il suo sesto titolo Masters 1000 in carriera, nonché il primo trofeo del 2026 dopo le delusioni agli Australian Open (sconfitto in semifinale da Novak Djokovic) e all’Atp Doha (sconfitto ai quarti di finale da Jakub Menšík). In caso di vittoria Sinner si porterebbe a casa mille punti e un premio di 1.151.380 dollari.

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