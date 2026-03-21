Jannik Sinner oggi in campo all’Atp Miami 2026, l’avversario, l’orario e dove vederlo

Jannik Sinner oggi sabato 21 marzo fa il suo esordio all’Atp di Miami 2026. L’altoatesino, numero 2 al mondo, non prima delle 18 ora italiana, affronta sul centrale il bosniaco Damir Dzumhur attualmente numero 76 del mondo, che nel primo turno ha eliminato il peruviano Ignacio Buse vincendo in tre set.

Sinner è l’unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida. Ha vinto nel 2024 ed è arrivato due volte in finale, nel 2021 e nel 2023. Campione quest’anno a Indian Wells, è il primo italiano con 100 vittorie nei Masters 1000 e primo giocatore in grado di vincere due tornei di questa categoria senza perdere un set.

L’avversario Damir Dzumhur

Damir Dzumhur, attualmente numero 76 del mondo ma ex numero 23, è nato a Sarajevo nel 1992, poco dopo l’inizio della guerra dei balcani. Nei Masters 1000 vanta tre ottavi di finale: il primo l’ha giocato proprio a Miami nel 2016, quando ha sorpreso Rafa Nadal, allora numero 5, al secondo turno; gli altri due a Montecarlo nel 2016 e a Parigi nel 2018.

I guadagni record di Sinner

Jannik Sinner continua a battere primati. Il numero 2 del mondo è a Miami con l’obiettivo di completare il Sunshine Double, ovvero conquistare il titolo in entrambi i Masters 1000 sul duro sulle due coste opposte degli Stati Uniti. Prima di Miami, in Florida, Sinner ha infatti trionfato a Indian Wells, in California, dove nessun italiano si era mai imposto prima.

E grazie a questo risultato ha superato i 60 milioni di dollari guadagnati in carriera solo attraverso i prize money, ovvero i premi per i risultati sportivi nei tornei. Con 60.039.831 dollari di montepremi in carriera, Sinner è il settimo tennista che ha guadagnato di più in singolare maschile. La classifica è guidata dai Fab 3, i tre campioni inarrivabili nella storia del tennis: primo Novak Djokovic (193.215.570 dollari), secondo Rafa Nadal ( 134.946.100), terzo Roger Federer (130.594.339). I tre sono gli unici ad aver incassato oltre 100 milioni di dollari in carriera.

Dove vedere Sinner-Dzumhur

ll match tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur è in programma oggi 21 marzo sul centrale del Miami Open non prima delle 18, ora italiana. Tutte le partite dell’Atp Miami 2026 si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. I match del Wta Miami 2026, invece, si possono seguire anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.