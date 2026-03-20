Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 20 marzo 2026

Ultima ora

Sinner-Dzumhur il 21 marzo all’Atp Miami 2026: chi è il bosniaco, orario e precedenti

Sinner-Dzumhur il 21 marzo all’Atp Miami 2026: chi è il bosniaco, orario e precedenti
(AP Photo/Mark J. Terrill)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

L’azzurro numero 2 del ranking Atp al debutto nel secondo Masters 1000 della stagione

Jannik Sinner debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur al torneo Atp di Miami 2026, secondo Masters 1000 stagionale. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, inizierà il suo cammino dal secondo turno avendo usufruito di un bye. L’incontro è previsto domani, sabato 21 marzo. L’orario esatto è ancora da definire, ma la sfida dovrebbe andare in scena nel pomeriggio italiano, dalle ore 15 in poi. Tra Sinner e Dzumhur non ci sono precedenti.

Dzumhur, attualmente numero 76 del mondo, all’esordio quest’anno a Miami ha eliminato il peruviano Ignacio Buse vincendo in tre set. Ex numero 23 del mondo, best ranking raggiunto nel luglio 2018 dopo aver vinto il terzo e più recente titolo Atp ad Antalya, il bosniaco ha raggiunto in sei occasioni il terzo turno negli Slam. Mai come al Roland Garros 2018 è stato vicino alla seconda settimana in un major: allora è stato avanti due set a uno e ha anche mancato un match point prima di cedere contro Alexander Zverev. Nei Masters 1000 vanta tre ottavi di finale: il primo l’ha giocato proprio a Miami nel 2016, quando ha sorpreso Rafa Nadal, allora numero 5, al secondo turno; gli altri due a Montecarlo nel 2016 e a Parigi nel 2018.

Dalla guerra agli inizi da attore, chi è Dzumhur

Nato poco dopo lo scoppio della guerra in Bosnia in un ospedale vicino al padiglione olimpico di Zetra a Sarajevo, che fu distrutto ma che in seguito divenne il luogo in cui iniziò a giocare a tennis, non ha incontrato il padre per quasi tutto il primo anno di vita. Successivamente ha studiato scienze politiche all’Università di Sarajevo e recitato in due film: Grbavica (2006), come comparsa, e Mörderischer Frieden (2007), in cui ha interpretato uno dei personaggi principali, Durcan.

Sinner cerca il bis a Miami

Sinner gioca per la quinta volta a Miami. E’ l’unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida: ha trionfato nel 2024 battendo in semifinale Daniil Medvedev e in finale Grigor Dimitrov. Ha giocato altre due finali, peraltro le uniche per un italiano nel torneo: nel 2021, la sua prima in un Masters 1000 (battuto dal polacco Hurkacz) e nel 2023 (stoppato da Medvedev). Campione quest’anno a Indian Wells, è il primo italiano con 100 vittorie nei Masters 1000 e primo giocatore in grado di vincere due tornei di questa categoria senza perdere un set.

Sinner-Dzumhur, i precedenti

Quote rasoterra per il passaggio del turno del numero 2 al mondo, offerto a 1,02 su Better contro l’11,00 del rivale, come riporta Agipronews. Altoatesino nettamente favorito anche nel set betting dove la vittoria in due set si gioca a 1,03 mentre si sale a 7,00 per il successo in tre set. Valgono invece rispettivamente 40,00 e 50,00 volte la posta le imprese di Dzumhur in tre o due set.

Nella lavagna per la conquista del torneo è ancora testa a testa fra Sinner (vincitore nel 2024) e Carlos Alcaraz (a segno nel 2022) appaiati a 2,25. Completa il podio dei favoriti un rinato Daniil Medvedev, offerto a 16,00. Più indietro Alexander Zverev a 21,00 volte la giocata.

© Riproduzione Riservata