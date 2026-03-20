Sinner-Dzumhur il 21 marzo all’Atp Miami 2026: chi è il bosniaco, orario e precedenti

Jannik Sinner debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur al torneo Atp di Miami 2026, secondo Masters 1000 stagionale. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, inizierà il suo cammino dal secondo turno avendo usufruito di un bye. L’incontro è previsto domani, sabato 21 marzo. L’orario esatto è ancora da definire, ma la sfida dovrebbe andare in scena nel pomeriggio italiano, dalle ore 15 in poi. Tra Sinner e Dzumhur non ci sono precedenti.

Dzumhur, attualmente numero 76 del mondo, all’esordio quest’anno a Miami ha eliminato il peruviano Ignacio Buse vincendo in tre set. Ex numero 23 del mondo, best ranking raggiunto nel luglio 2018 dopo aver vinto il terzo e più recente titolo Atp ad Antalya, il bosniaco ha raggiunto in sei occasioni il terzo turno negli Slam. Mai come al Roland Garros 2018 è stato vicino alla seconda settimana in un major: allora è stato avanti due set a uno e ha anche mancato un match point prima di cedere contro Alexander Zverev. Nei Masters 1000 vanta tre ottavi di finale: il primo l’ha giocato proprio a Miami nel 2016, quando ha sorpreso Rafa Nadal, allora numero 5, al secondo turno; gli altri due a Montecarlo nel 2016 e a Parigi nel 2018.

Dalla guerra agli inizi da attore, chi è Dzumhur

Nato poco dopo lo scoppio della guerra in Bosnia in un ospedale vicino al padiglione olimpico di Zetra a Sarajevo, che fu distrutto ma che in seguito divenne il luogo in cui iniziò a giocare a tennis, non ha incontrato il padre per quasi tutto il primo anno di vita. Successivamente ha studiato scienze politiche all’Università di Sarajevo e recitato in due film: Grbavica (2006), come comparsa, e Mörderischer Frieden (2007), in cui ha interpretato uno dei personaggi principali, Durcan.

Sinner cerca il bis a Miami

Sinner gioca per la quinta volta a Miami. E’ l’unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida: ha trionfato nel 2024 battendo in semifinale Daniil Medvedev e in finale Grigor Dimitrov. Ha giocato altre due finali, peraltro le uniche per un italiano nel torneo: nel 2021, la sua prima in un Masters 1000 (battuto dal polacco Hurkacz) e nel 2023 (stoppato da Medvedev). Campione quest’anno a Indian Wells, è il primo italiano con 100 vittorie nei Masters 1000 e primo giocatore in grado di vincere due tornei di questa categoria senza perdere un set.

Sinner-Dzumhur, i precedenti

Quote rasoterra per il passaggio del turno del numero 2 al mondo, offerto a 1,02 su Better contro l’11,00 del rivale, come riporta Agipronews. Altoatesino nettamente favorito anche nel set betting dove la vittoria in due set si gioca a 1,03 mentre si sale a 7,00 per il successo in tre set. Valgono invece rispettivamente 40,00 e 50,00 volte la posta le imprese di Dzumhur in tre o due set.

Nella lavagna per la conquista del torneo è ancora testa a testa fra Sinner (vincitore nel 2024) e Carlos Alcaraz (a segno nel 2022) appaiati a 2,25. Completa il podio dei favoriti un rinato Daniil Medvedev, offerto a 16,00. Più indietro Alexander Zverev a 21,00 volte la giocata.