Jannik Sinner trionfa al Masters 1000 di Miami, Stati Uniti. L’azzurro ha sconfitto in due set, in un’ora e 14 minuti di gioco, il bulgaro Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-3 6-1. Con questa vittoria il campione altoatesino raggiunge la posizione numero due nel ranking Atp scavalcando Carlos Alcaraz e diventando il primo italiano nella storia a raggiungere la Top 2 nella classifica mondiale. Per lui, inoltre, è il secondo successo in un torneo Masters 1000 dopo Toronto nel 2023.

“Sono orgoglioso del risultato, ho iniziato la settimana soffrendo un po’. Non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni. Cerco di migliorare e godermi il momento, non so se questa sarà l’ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso”, ha detto Sinner a Sky Sport prima della premiazione.

“Questa è stata la mia terza volta in finale e ho pensato che sarebbe stata quella fortunata”. “Sono davvero felice di poter stringere il grande trofeo”, ha aggiunto.

“Caro Jannik Sinner è bellissimo vederti giocare, migliorare e, sempre più spesso, vincere, ma riempie il cuore ascoltare le tue parole, piene di umiltà, senso del rispetto e dei valori che ispirano il tuo percorso, di campione e di uomo. Questo vuol dire ‘essere Esempio’ italiano!”. Lo scrive su X il ministro dello Sport Andrea Abodi.

