Home > Sport > Tennis > Berrettini e Cobolli oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederli

Quarto giorno di incontri all’Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Sono cinque gli azzurri che scendono in campo oggi all’Hard Rock Stadium: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Slittano, invece, le partite di Luciano Darderi e Jannik Sinner che dovrebbero esordire sabato. Niente da fare per Mattia Bellucci, eliminato nella notte dallo statunitense Alex Michelsen per 6-2 6-1, e per Lorenzo Musetti, che ha dato forfait per un affaticamento muscolare al braccio destro.

Gli azzurri in campo oggi all’Atp Miami 2026

Arnaldi VS Shevchenko, non prima delle 17.20

Berrettini VS Bublik, non prima delle 18.20

Cobolli VS Collignon, non prima delle 18.30

Paolini VS Townsend, non prima delle 17.30

Cocciaretto VS Gauff, non prima delle 18.10

Berrettini al secondo turno contro Bublik

Sorride Matteo Berrettini che giovedì, all’esordio, ha sconfitto il francese Alexandre Müller (n°90 Atp) per 6-4 6-2. Una sfida inedita quella tra il tennista romano e il 29enne di Poissy, durata un’ora e 20 minuti di gioco. Al secondo turno il n°68 del mondo se la vedrà con un avversario decisamente più ostico, il kazako Aleksandr Bublik (n°11) contro cui ha giocato due volte in passato. Il bilancio è in parità: Matteo ha vinto nel 2017 al Challenger di Istanbul mentre Aleksandr ha avuto la meglio nel 2021 all’Atp 250 di Antalya.

Parte bene anche Cocciaretto

Parte bene anche Elisabetta Cocciaretto che ha sconfitto per 6-4 6-1 la lettone Darja Semeņistaja, n°103 Wta. Al secondo turno la 25enne di Ancona se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, testa di serie n°4. Le due si sono affrontate quattro volte in passato, l’ultima ai sedicesimi di finale del Wta 1000 di Doha, appuntamento in cui l’azzurra ha avuto la meglio per 6-4 6-2. Per il resto la 22enne di Delray Beach ha conquistato gli altri tre match a Guadalajara (2022), Dubai (2024) e Roland Garros (2024).

La n°4 del mondo, tuttavia, non ha ancora trovato la forma migliore in questo avvio di 2026. Agli Australian Open si è fermata ai quarti di finale mentre al Qatar Open e a Indian Wells non è andata oltre i sedicesimi. Risultati che le hanno fatto perdere una posizione rispetto a gennaio.

Dove vedere le partite dell’Atp Miami 2026 in tv

Tutte le partite dell’Atp Miami 2026 si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. I match del Wta Miami 2026, invece, si possono seguire anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.