Jannik Sinner all’Atp Miami 2026: “Torneo importante per me, continuiamo a spingere”

Jannik Sinner, fresco vincitore di Indian Wells, ha parlato alla vigilia del Miami Open presented by Itaù, seconda e ultima tappa del Sunshine Double. “È un momento buono per me. Cerchiamo di dare il massimo e di continuare a spingere. Ancora non ho avuto tanto tempo per adattarmi a causa della pioggia, ma sono contento di essere di nuovo a Miami. Questo è sempre stato un torneo importante per me, mi è mancato l’anno scorso. Questi tornei sul cemento sono importanti per me, anche perché sono all’inizio della stagione. Sono anche gli ultimi prima della terra battuta, dove non sai mai come andranno le cose” ha detto Sinner.

Sulla vittoria a Indian Wells: “Volevo dimostrare a me stesso che potevo arrivare lontano“, ha aggiunto il numero due del mondo. “Sono molto soddisfatto di come ho servito, ma è qualcosa su cui stiamo lavorando molto in questo periodo. È l’unico colpo in cui facciamo tutto da soli. Dedichiamo molte ore e molta attenzione a ogni sessione di allenamento per renderlo il più preciso possibile. Durante le partite ho anche sentito che il servizio mi ha aiutato nei momenti difficili”. Ma ora, ha osservato, “siamo qui a Miami e cerchiamo di rimanere il più concentrati possibile. Ci sono ancora molte aree in cui possiamo migliorare. Anche parlando del servizio, penso che possiamo migliorare ancora. Analizziamo tanto anche la risposta e c’è sicuramente margine di crescita. Da fondo campo, ci sono alcuni aspetti tattici, contro certi giocatori, che possiamo migliorare. Ci sono sempre piccoli dettagli che possono renderti un tennista migliore e alla fine è questa la cosa più importante”.

Quando gioca Sinner a Miami

Il numero 2 del mondo esordirà all’Atp Miami 2026 sabato 21 marzo, ancora da stabilire avversario (il bosniaco Damir Dzumhur o un qualificato) e orario: potrebbe scendere in campo alle 16 o alle 24, ora italiana.