Lorenzo Musetti si ritira dall’Atp Miami 2026

Lorenzo Musetti non giocherà l’Atp Miami 2026. Il 24enne carrarino, attraverso una storia Instagram, ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 della Florida. “Sfortunatamente devo ritirarmi dal Miami Open. Amo giocare qua ma ho bisogno ancora di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l’ora di rivedervi tutti durante la stagione sulla terra”, ha scritto l’azzurro che ha rimediato un affaticamento al braccio destro durante un allenamento.

Musetti sarebbe stato la testa di serie n°4 del torneo grazie all’assenza di Novak Djokovic e avrebbe fatto il suo esordio venerdì 20 marzo contro uno tra lo spagnolo Rafael Jodar (n°109) e il tedesco Yannick Hanfmann (n°64).

Un altro stop dopo Melbourne

Il toscano, n°5 del mondo, non ha iniziato l’anno sotto i migliori auspici. Ai quarti di finale degli Australian Open, contro Djokovic, è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per settimane. Poi è tornato al Masters 1000 di Indian Wells dove si è fermato al secondo turno contro l’ungherese Márton Fucsovics (n°54). Una volta arrivato a Miami, ha dichiarato di non aver aspettative ma di voler solo stare bene fisicamente.

Musetti: “Non ho aspettative, voglio solo stare bene”

“Non ho particolari aspettative, voglio solo stare bene. Negli anni passati ho sempre sentito di poter fare meglio qui a Miami, e i risultati lo dimostrano”, aveva affermato durante un’intervista con i media Atp prima di decidere di ritirarsi. “In Australia stavo giocando il mio miglior tennis, ed è un peccato che sia andata così. Ero entrato in una specie di flow – aveva raccontato il toscano come riporta Supertennis – in cui senti di poter fare qualsiasi cosa e la palla resta in campo. Ci ho messo del tempo per recuperare dall’infortunio e non è stato facile, e non è facile ritrovare quel tipo di sensazioni”.

“Qui sento che ogni giorno mi sto avvicinando alla mia miglior condizione”. “Voglio ritrovare il ritmo giusto, sperando di fare più partite possibili. Penso sia un processo in cui magari basta una partita, un piccolo dettaglio, per cambiare tutto e trasformare le sensazioni negative in positive. Spero di vivere quel momento proprio qui a Miami”.