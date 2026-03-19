Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederlo

Matteo Berrettini fa il suo esordio all’Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Il 29enne di Roma, n°68 del mondo, gioca il primo turno contro il francese Alexandre Müller (n°90) ed è ancora alla ricerca del miglior stato di forma. L’azzurro ha iniziato l’anno con il ritiro dagli Australian Open per poi volare in Sud America e disputare tre tornei tra Argentina, Brasile e Cile. Il miglior risultato lo ha raggiunto all’Atp 500 di Rio de Janeiro, dove la sua corsa si è interrotta ai quarti di finale per mano del peruviano Ignacio Buse (n°63). Nel recente Masters 1000 di Indian Wells, invece, è stato sconfitto al secondo turno dal tedesco Alexander Zverev (n°4).

Chi è Alexandre Müller, l’avversario di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini e Alexandre Müller non si sono mai incontrati fino ad oggi. Il tennista francese, nato a Poissy il 1° febbraio 1997, è alla posizione n°90 della classifica mondiale mentre nel 2025 è stato anche n°38 (suo best ranking della carriera). Sempre lo scorso anno ha vinto il suo primo e unico titolo all’Atp 250 di Hong Kong e ha disputato la finale all’Atp 500 di Rio de Janeiro. Un’altra finale risale al 2023, all’Atp 250 di Marrakech. All’attivo ha 53 vittorie, 70 sconfitte e un montepremi di 4.055.536 dollari mentre nel 2026 ha inanellato due vittorie e due sconfitte.

Gli altri azzurri

L’Atp Miami tuttavia non è iniziato nei migliori dei modi a causa del maltempo che sta colpendo la Florida. La pioggia incessante ha ritardato l’avvio del torneo. A partire dal tardo pomeriggio italiano è previsto l’esordio di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile, contro la lettone Darja Semenistaja, e poi di Matteo Berrettini nel main draw maschile contro il francese Alexandre Müller. Venerdì 20 marzo tocca a Jasmine Paolini, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Jannik Sinner. Niente da fare per Lorenzo Musetti che ha dato forfait per un affaticamento muscolare al braccio.

Dove vedere le partite dell’Atp Miami 2026 in tv

Tutte le partite dell’Atp Miami 2026 si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. I match del Wta Miami 2026, invece, si possono seguire anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.