A Torino la marcia per la Giornata dell'Europa

A Torino parte la marcia in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio di ogni anno. Il corteo – organizzato da Do Something, Volt e Federalisti Europei – inizia da Porta Susa e arriva in piazza Castello. “Questa marcia vuole far sì che la festa europea abbia la stessa dignità della festa del 2 giugno, del 25 aprile e del 1° maggio. Noi cittadini siamo molto più avanti delle istituzioni che hanno paura di fare qualunque passo”, ha detto Rita Sforza detta Rori di Do Something. “Noi intendiamo potenziare la macchina dell’Unione europea. Senza un’unione federale non riusciremo mai a farlo”.