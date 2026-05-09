Ue, Renzi: "È ideale, valore e passione ma anche cultura e radici"

“Per me l’Europa è molto di più che un singolo dossier pur importantissimo di politica estera o un singolo dossier pur importantissimo di politica energetica. L’Europa innanzitutto è ideale, valore e passione. L’Europa è attrarre i cervelli dall’America in un momento in cui Trump li sta facendo fuggire. L’Europa è l’Agenzia spaziale europea che deve competere con i big player internazionali. L’Europa è il quantum computing. L’Europa è la cultura, le università. L’Europa sono le radici. L’Europa è tutto ciò”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a Roma.