Home > Sport > Tennis > Ranking Atp Live, Sinner n.2 e quattro italiani nella top 20: è record

L’Italia del tennis si appresta a scrivere un altro record. Il 16 marzo sarà un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Guardando le proiezioni del ranking Atp Live, la sconfitta di Arthur Fils per mano di Alex Zverev al Masters 1000 di Indian Wells rende certo l’ingresso di Luciano Darderi tra i primi 20 giocatori del mondo. Dunque per la prima volta l’Italia avrà quattro giocatori contemporaneamente in top 20 nel ranking ATP: Darderi è infatti il numero 4 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (14). Luciano Darderi è il quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973.

Spicca in questa lista Jannik Sinner, primo azzurro in grado di occupare la posizione di numero 1 del mondo, un record immutato se si estende lo sguardo all’intera storia del gioco. L’azzurro, oggi numero 2 del mondo alle spalle dell’amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz, ha occupato la vetta del ranking per la prima volta il 10 giugno 2024 ed è rimasto numero 1 per 66 settimane complessive, 65 delle quali consecutive. Il campione altoatesino è l’unico italiano ancora in corsa per il titolo a Indian Wells, dove ha raggiunto le semifinali battendo agevolmente il talento emergente Lerner Tien. Ora il migliore degli azzurri affronterà Zverev per un posto in finale, mentre dall’altra parte del tabellone Alcaraz se la vedrà con il russo Daniil Medvedev.

Il ranking Atp live

Questo al momento il ranking Atp live:

Carlos Alcaraz 22 ESP 13.550 punti Jannik Sinner 24 ITA 10.800 Novak Djoković 38 SRB 5.370 Alexander Zverev 28 GER 4.905 Lorenzo Musetti 24 ITA 4.365 Alex de Minaur 27 AUS 4.185 Taylor Fritz 28 USA 4.170 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 4.000 Ben Shelton 23 USA 3.860 Alexander Bublik 28 KAZ 3.365 Daniil Medvedev 30 RUS 3.360 Casper Ruud 27 NOR 2.715 Jakub Menšík 20 CZE 2.650 Flavio Cobolli 23 ITA 2.520 Karen Khachanov 29 RUS 2.410 Andrey Rublev 28 RUS 2.400 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 2.240 Luciano Darderi 24 ITA 2.050 Francisco Cerúndolo 27 ARG 2.020 Frances Tiafoe 28 USA 1.920

Solo altri due italiani hanno raggiunto la top 5 nel ranking Atp dal 1973: Adriano Panatta, che ha toccato il best ranking di numero 4 il 24 agosto 1976, e Lorenzo Musetti, per la prima volta numero 5 del mondo il 12 gennaio 2026. In Top 10 sono arrivati anche Matteo Berrettini (best ranking numero 6), Corrado Barazzutti (best ranking numero 7) e Fabio Fognini (best ranking numero 9).

La lista degli azzurri nella top 20 Atp

Ecco la lista degli azzurri nella top 20 Atp, con l’indicazione del best ranking e la data in cui è stata raggiunto:

1 Jannik Sinner 10-06-2024

4 Adriano Panatta 24-08-1976

5 Lorenzo Musetti 12-01-2026

6 Matteo Berrettini 31-01-2022

7 Corrado Barazzutti 21-08-1978

9 Fabio Fognini 15-07-2019

12 Paolo Bertolucci 23-08-1973

16 Marco Cecchinato 25-02-2019

17 Flavio Cobolli 28-07-2025

18 Andrea Gaudenzi 24-02-1995

18 Andreas Seppi 28-01-2013

18 Omar Camporese 10-02-1992

19 Renzo Furlan 15-04-1996

20 Luciano Darderi 16-02-2026

Prima del 1973, le classifiche mondiali maschili venivano redatte da giornalisti con criteri soggettivi e limitatamente alle prime dieci posizioni. In quel periodo, tre italiani sono stati considerati tra i migliori dieci giocatori del mondo: Nicola Pietrangeli (n.3 nel 1959 e 1960; n.4 nel 1961; n.7 nel 1958 e 1964; n.9 nel 1957; n.10 nel 1956); Uberto De Morpurgo (n.8 nel 1930, n.9 nel 1928, n.10 nel 1929) e Giorgio De Stefani (n.9 nel 1934).