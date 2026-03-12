Sinner-Tien oggi a Indian Wells 2026, orario e dove vederla

Jannik Sinner in campo questa sera per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro, n°2 del mondo e del seeding, affronta lo statunitense Learner Tien, salito alla posizione n°21 del ranking Atp. Il mancino classe 2005 di Irvine, California, è una delle rivelazioni del circuito. Lo scorso anno ha vinto l’Atp 250 di Metz ed è arrivato in finale all’Atp 500 di Pechino mentre quest’anno si è spinto fino ai quarti di finale degli Australian Open. Nel 2025, inoltre, ha conquistato le Next Gen Atp Finals contro il belga Alexander Blockx.

Tien arriva all’appuntamento con Sinner dopo aver sconfitto il connazionale Ben Shelton (testa di serie n°8) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie n°18), avversari con cui partiva da sfavorito, almeno per quanto riguarda la classifica. Il 24enne di Sesto Pusteria, invece, nel torneo californiano ha eliminato tennisti come il canadese Denis Shapovalov e il brasiliano João Fonseca, altro astro nascente del circuito. In caso di vittoria, uno tra Learner e Jannik in semifinale sfiderà il vincente del match tra il francese Arthur Fils (rientrato da poco da un grave infortunio alla schiena) e il tedesco Alexander Zverev.

Learner Tien, Indian Wells, California, 8 marzo 2026 (Credit Image: © Mal Taam/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Sinner-Tien: i precedenti

Sinner e Tien si sono affrontati solo una volta in passato, alla finale dell’Atp 500 di Pechino poi vinta dall’azzurro per 6-2 6-2 in un’ora e 13 minuti. Entrambi si trovano in un buon momento di forma e hanno il cemento come superficie preferita, motivo per cui a Indian Wells si prospetta una partita entusiasmante.

I quarti di finale a Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz-Cameron Norrie, venerdì 13 marzo ore 03.00

Jack Draper-Danill Medvedev, venerdì 13 marzo ore 01.00

Arthur Fils-Alexander Zverev, giovedì 12 marzo ore 19.00

Learner Tien-Jannik Sinner, giovedì 12 marzo ore 21.00

Men's quarterfinal lineup locked in 🔐 Take your picks ⬇️#TennisParadise pic.twitter.com/mJ8VKCCCoo — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2026

Dove vedere la partita in tv

L’incontro tra Jannik Sinner e Learner Tien, in programma oggi, giovedì 12 marzo alle 21.00 (ora italiana), si potrà seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e Tennis Tv.