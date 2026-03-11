Indian Wells 2026, oggi gli altri ottavi: spicca Carlos Alcaraz-Ruud. Dove vederla

Indian Wells 2026 completa oggi, 11 marzo, il quadro degli ottavi di finale, dopo che nella notte Jannis Sinner ha staccato il pass per i quarti dopo aver battuto il brasiliano Joao Fonseca. Tocca anche al numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz che sfida il norvegese Casper Ruud per allungare la striscia di 14 vittorie consecutive con cui ha aperto il 2026. Occhi puntati anche su Novak Djokovic che se la vedrà con il britannico Jack Draper. Gli altri due ottavi di oggi sono Medvedev-Michelsen e Hijikata-Norrie.

Per quanto riguarda il tabellone femminile spiccano le sfide di Iga Swiatek ed Elena Rybakina. La polacca, numero 2 del seeding affronta la ceca Karolína Muchová, testa di serie numero 13, mentre la tennista russa naturalizzata kazaka se la vede con la britannica Sonay Kartal. Già ai quarti la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che ha sconfitto 62 64, negli ottavi la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka

Il programma di oggi

Tabellone maschile

Rinky Hijikata-Cameron Norrie ore 19

Daniil Medvedev-Alex Michelsen ore 21

Carlos Alcaraz-Casper Ruud non prima delle 21:20

Novak Djokovic-Jack Draper non prima delle 2 del 12 marzo

Tabellone femminile

Iga Świątek-Karolína Muchová ore 19

Jessica Pegula-Belinda Bencic non prima delle 20.10

Elina Svitolina-Kateřina Siniaková non prima delle 23

Elena Rybakina-Sonay Kartal non prima delle 00:10 del 12 marzo

Carlos Alcaraz sfida Casper Ruud, i precedenti

Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi sfida il norvegese Casper Ruud. Per lo spagnolo è il 15esimo match di un 2026 che finora lo ha sempre visto vincitore. L’ultimo successo, complicato, contro il francese Arthur Rinderknech al 3° turno. Nei sei precedenti con Ruud, Alcaraz ha vinto cinque volte. L’unica sconfitta risale alle Atp Finals del 2024 a Torino.

Dove vedere le partite

L‘Indian Wells Open è il primo ATP Masters 1000 dell’anno e si gioca sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, in California. I match sono trasmessi in diretta sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e Tennis Tv.