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giovedì 30 aprile 2026

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Ibiza, 35enne ucciso era originario del Salernitano

Ibiza, 35enne ucciso era originario del Salernitano
La vittima, Francesco Sessa (Foto da Instagram)
LaPresse
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La vittima, Francesco Sessa, era un pizzaiolo

È un 35enne originario di Pagani (Salerno) l’italiano morto a Ibiza in Spagna dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa d’en Bossa.

Francesco Sessa, questo il nome del 35enne, faceva il pizzaiolo e si era trasferito da circa un anno nelle Baleari. I genitori, secondo quanto apprende LaPresse, si recheranno in Spagna in giornata.

Il delitto ieri pomeriggio: una donna ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il giovane senza riuscirci. 

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