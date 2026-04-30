Ibiza, 35enne ucciso era originario del Salernitano

È un 35enne originario di Pagani (Salerno) l’italiano morto a Ibiza in Spagna dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa d’en Bossa.

Francesco Sessa, questo il nome del 35enne, faceva il pizzaiolo e si era trasferito da circa un anno nelle Baleari. I genitori, secondo quanto apprende LaPresse, si recheranno in Spagna in giornata.

Il delitto ieri pomeriggio: una donna ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il giovane senza riuscirci.