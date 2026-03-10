Paolini oggi a Indian Wells 2026, orario e dove vederla in chiaro

Jasmine Paolini scende in campo questa sera per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurra, n°7 del seeding e della classifica mondiale, sfida l’australiana Talia Gibson, 21 anni e n°112 del mondo. In caso di vittoria, la tennista toscana ai quarti di finale affronterebbe una tra la ceca Linda Noskova (n°14) e la filippina Alexandra Eala (n°32).

La stagione di Jasmine Paolini fin qui

Paolini arriva a questo appuntamento dopo le vittorie contro l’austriaca Anastasia Potapova e l’australiana Ajla Tomljanovic, entrambe sconfitte in tre set. Prima di volare in California, invece, Jasmine aveva chiuso in semifinale la sua avventura al Wta 500 di Merida, in Messico, superata dalla spagnola Cristina Bucsa (poi vincitrice del torneo dello Yucatan). La n°7 del mondo sembra quindi essere in risalita dopo un avvio di stagione difficile segnato dall’uscita al terzo turno agli Australian Open e dalle sconfitte ai sedicesimi di finale ai Wta 1000 di Doha e Dubai.

Il torneo di doppio con Sara Errani

La 30enne di Castelnuovo di Garfagnana sorride anche in doppio, al fianco di Sara Errani. La coppia azzurra (n°1 del tabellone) nella notte italiana ha vinto 6-2 7-5 contro le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, nel match valido per gli ottavi di finale. Mercoledì 11 marzo, ai quarti, sfideranno la francese Kristina Mladenovic e la cinese Guo Hanyu.

Dove vedere il Wta Indian Wells 2026 in tv (anche in chiaro)

Tutte le partite del Wta 1000 di Indian Wells 2026 si possono vedere in diretta, previo abbonamento, sui canali Sky Sport, Sky Go, Now TV e in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennisX. Jasmine Paolini scende in campo questa sera, non prima delle ore 21.