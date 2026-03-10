Errani-Paolini avanzano ai quarti di finale a Indian Wells 2026

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato a Indian Wells 2026 i quarti in doppio al ‘BNP Paribas Open’, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

Le azzurre (n.4 nel ranking di doppio) hanno sconfitto 6-2 7-5 le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente n.43 e n.51 nel ranking di specialità. Ora affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic che hanno vinto il titolo a Auckland e raggiunto gli ottavi all’Australian Open.