Paolini a Indian Wells 2026 batte Tomljanovic e vola agli ottavi

Jasmine Paolini centra gli ottavi a Indian Wells 2026, nel ‘BNP Paribas Open’, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

L’azzurra ha superato al terzo turno 7-5, 5-7, 6-1 l’australiana Alja Tomljanovic, n.85 Wta. L’azzurra aveva vinto in due set l’unico precedente con la 32enne di origini croate (è nata a Zagabria), al secondo turno del Roland Garros 2025, sulla terra. La toscana se la vedrà agli ottavi contro la qualificata australiana Talia Gibson (110), che ha sorpreso 7-6(2), 4-6, 6-4 Clara Tauson (n.17).