Indian Wells 2026, Sinner batte Shapovalov e va agli ottavi. Oggi l’azzurro in campo nel doppio: orario e dove vederla

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells. Il tennista azzurro, attuale numero 2 del ranking mondiale, ha superato con autorità il canadese Denis Shapovalov, numero 39 della classifica Atp, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Una prestazione solida e senza sbavature per l’altoatesino, che ha controllato il match fin dalle prime battute, mostrando grande efficacia al servizio e una notevole continuità negli scambi da fondo campo. Sinner ha preso il comando del gioco già nel primo set, strappando il servizio all’avversario e gestendo poi il vantaggio senza particolari difficoltà. Nel secondo parziale l’azzurro ha ulteriormente alzato il ritmo, concedendo pochissimo a Shapovalov e chiudendo la partita in maniera rapida.

Con questo successo Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sul cemento. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il giovane brasiliano João Fonseca, numero 35 del ranking Atp, che ha conquistato l’accesso agli ottavi dopo aver sorpreso il suo avversario con una vittoria netta per 6-2, 6-3.

Si preannuncia dunque una sfida interessante tra l’esperienza ormai consolidata di Sinner ai massimi livelli del circuito e il talento emergente del tennista sudamericano, considerato uno dei prospetti più promettenti del tennis mondiale. L’obiettivo dell’azzurro sarà quello di proseguire il proprio cammino nel torneo e avvicinarsi sempre più alle fasi decisive del Masters di Indian Wells.

Sinner: “Contento di come ho alzato livello“

“Non è stato un terzo turno facile per me. Denis è mancino, e già questo complica la partita, poi è un giocatore di grande qualità che ha ottenuto grandi successi ed è in forma. Ho iniziato male, subito sotto di un break, ma sono contento di come ho gestito la situazione e di come ho alzato il livello”. Jannik Sinner commenta così a caldo, nell’intervista in campo, il successo su Denis Shapovalov al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, dove ha sempre raggiunto almeno gli ottavi di finale in cinque partecipazioni in carriera.”Apprezzo questi momenti, è bello poter giocare in uno stadio come questo Centrale” ha aggiunto Sinner come riporta Supertennis. L’azzurro sarà protagonista anche in doppio in questa edizione con l’amico Reilly Opelka con cui ha vinto il titolo ad Atlanta nel 2021: non sono stati fortunatissimi nel sorteggio, debutteranno infatti contro i numeri 1 del tabellone, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.”Abbiamo lavorato tanto, siamo stati in campo molte ore nell’ultima settimana e mezza” ha concluso Sinner, ancora senza finali all’attivo nel 2026. “Sono soddisfatto del lavoro che stiamo cercando di fare, proviamo a trasferire quanto facciamo in partita. Vediamo che succederà al prossimo turno”.

In conferenza stampa, Sinner ha raccontato cosa gli piaccia di più e cosa meno della vita del tennista. “Viviamo una vita bellissima. Vediamo tantissimi posti fantastici. Ovviamente, facendolo anno dopo anno, si torna sempre negli stessi luoghi, quindi già prima sai quali ti piacciono un po’ di più e quali ti piacciono leggermente meno – ha detto – La nostra è anche una vita molto sicura. Io mi trovo in una posizione molto fortunata: posso viaggiare anche con tante persone. Qui, per esempio, ho un paio di amici, e questo mi aiuta tantissimo. Mi piace giocare a tennis, mi piace passare tempo con le persone che amo, condividere bei momenti con il team. Questo è il mio modo di essere. Quello che mi piace meno? Le attività con i media, le faccio ma non sono il tipo di persona che vuole o ha bisogno di mettermi in mostra”. All’azzurro è stato anche chiesto il suo parere sullo shot clock, il cronometro con cui gli arbitri controllano se un giocatore impiega più dei 25 secondi concessi dal regolamento per riprendere il gioco alla fine di un punto. Un tema tornato al centro del dibattito dopo le proteste di Carlos Alcaraz al termine del match contro Dimitrov. Secondo lo spagnolo, “gli arbitri più severi nell’applicare questa regola non capiscono niente di tennis”. Avendo solo 25 secondi a disposizione, ha detto Sinner, “soprattutto dopo scambi lunghi o se concludi il punto lontano da dove dovrai iniziare il successivo, a volte devi semplicemente affrettarti un po’. Ma questa è la regola, ed è la stessa per tutti. Al momento ci sono situazioni in cui superi lo shot clock di qualche secondo, cosa che a volte è normale, ma cerco di rimanere entro i 25 e qualche volta devo accorciare la mia routine prima di servire perché andrei oltre il tempo consentito”.

Oggi in doppio con Opelka contro la coppia Granollers-Zeballos

Jannik Sinner debutta oggi nel tabellone del doppio di Indian Wells, sul cemento californiano. L’azzurro farà coppia con l’amico Reilly Opelka. I due sfideranno la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Il match è in programma sul campo 4 alle 19. Alla stessa ora, sul campo 5, Andrea Vavassori, con l’austriaco Alexander Erler sfideranno il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski. Nel doppio femminile Jasmine Paolini/Sara Errani se la vedranno con le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan.

In campo anche Djokovic e Alcaraz

Nel singolare, Novak Djokovic affronterà sul centrale alle 19 lo statunitense Aleksandar Kovacevic; mentre Carlos Alcaraz giocherà contro il francese Arthur Rinderknech.

Dove vedere le gare in tv

Le partite di Indian Wells si potranno vedere su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. In streaming si potranno vedere su Sky Go e Now. Inoltre, per i clienti Now è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da Atp e Wta.