Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz

E’ stato effettuato oggi il sorteggio del tabellone del torneo Atp di Indian Wells 2026 (ecco dove vederlo in tv), primo Masters 1000 della stagione dove si rinnoverà il duello tra i primi due giocatori al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il torneo è in programma all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari) insieme al Wta 1000 dal 4 al 15 marzo.

Sinner con Duckworth o un qualificato all’esordio

Sinner, n.2 del ranking Atp, occupa l’ultimo quarto di tabellone: con lui anche Ben Shelton (8), suo possibile avversario negli ottavi, e Jakub Mensik che l’ha sconfitto a Doha (12). L’azzurro debutterà al secondo turno contro l’australiano James Duckworth (83) o un qualificato. Al terzo turno potrebbe incontrare Tomas Martin Etcheverry, Denis Shapovalov o Stefanos Tsitsipas, prima di un ottavo contro Karen Khachanov (16 Atp) o Tommy Paul (24 del mondo, 23 del tabellone) e di un quarto contro Shelton o Mensik.

Darderi e Arnaldi dal lato di Alcaraz

Per quanto riguarda gli altri italiani Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono inseriti nel primo quarto, quello di Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, e Alex De Minaur, n.6 del mondo. Luciano Darderi (0-1), forte del suo best ranking di n. 21, torna a Indian Wells per il secondo anno consecutivo dopo l’eliminazione al primo turno contro il francese Hugo Gaston del 2025. Esordirà contro il vincitore di una sfida tra qualificati, direttamente al secondo turno, Possibile scontro al terzo turno con Alexander Bublik, n. 10, prima dell’eventuale ottavo contro De Minaur. Matteo Arnaldi (3-2), n. 85 Atp, giocherà contro un qualificato con l’obiettivo di sfidare al secondo turno il britannico Cameron Norrie, n. 29 del mondo: siamo nell’ottavo di Alex De Minaur. Il sanremese torna per la terza volta in main draw a Indian Wells dove ha tentato per la prima volta le qualificazioni, nel torneo e in un Masters 1000, nel 2023, senza superarle. Nel 2025 ha raggiunto il terzo turno, suo miglior risultato nel torneo. All’esordio in tabellone nel 2024 è stato sconfitto al secondo turno dallo spagnolo Alcaraz.

Per Musetti c’è Fucsovics

Tutti gli altri italiani ammessi direttamente in tabellone, sono inseriti nella parte bassa. Musetti, n.5 del mondo, è nel terzo quarto, con Alexander Zverev. In questo spicchio anche Flavio Cobolli, neo n. 15, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Lorenzo Musetti, n. 5 Atp, debutta contro l’ungherese Marton Fucsovics (56) o un qualificato. Il suo percorso potrebbe proseguire al terzo turno contro il francese Arthur Fils (32 Atp, 30 del tabellone), negli ottavi contro Felix Auger-Aliassime (9) o Andrey Rublev (17). Il carrarino ha partecipato complessivamente cinque volte al primo Masters 1000 della stagione, dove non ha mai vinto due partite di fila. Nel 2024 e 2025, dopo il bye, ha raggiunto il terzo turno, che rimane il suo miglior risultato nel torneo. Flavio Cobolli (0-2), entrato per la prima volta in Top 15 grazie al successo ad Acapulco, è nell’ottavo di Zverev (4). Il suo percorso inizierà al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier (55 Atp) o il serbo Miomir Kecmanovic (58). Al terzo turno possibile replica della finale di Acapulco contro Frances Tiafoe (22 del mondo, 21 del tabellone). Il romano gioca per la terza volta a Indian Wells con l’obiettivo di vincere per la prima volta una partita. Ha infatti perso al primo turno nel 2024 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena e nel 2025 contro Colton Smith.

Mattia Bellucci, n. 94 del mondo, debutta in main draw a Indian Wells dopo due infruttuosi tentativi di superare le qualificazioni nel 2023 e nel 2025. Al primo turno sfida il canadese Gabriel Diallo (38) per la prima volta nel tabellone principale di un torneo Atp, la quarta in totale. Il 24enne di Busto Arsizio l’ha battuto tre volte nei Challenger: a Winnipeg nel 2023 sul duro; nel 2024 a Nottingham-2 sull’erba e a Cary sul duro. Diallo ha vinto l’ultimo confronto, nelle qualificazioni dell’Atp 500 di Acapulco. Il match determinerà il primo avversario nel main draw di Andrey Rublev. Matteo Berrettini (4-6), n.66, giocherà al primo turno contro il mancino francese Adrian Mannarino (48) che l’ha battuto nei due precedenti confronti diretti, sempre sul duro, all’Australian Open nel 2018 e al Masters 1000 di Shanghai nel 2025. Il match determinerà il primo avversario in tabellone di Alexander Zverev. Il romano è alla settima partecipazione al torneo. Il miglior risultato resta l’ottavo di finale del 2022 (battuto da Miomir Kecmanovic). L’anno scorso, entrato in gara al secondo turno, è stato eliminato al terzo da Stefanos Tsitsipas.

Gli accoppiamenti degli italiani

Questi gli accoppiamenti degli italiani al debutto nel singolare maschile di Indian Wells:

Jannik Sinner (Ita) – J.Duckworth (Aus)

Lorenzo Musetti (Ita) – Fucsovics

Flavio Cobolli (Ita) – D.Altmaier (Ger)/M.Kecmanovic (Srb)

Luciano Darderi (Ita) – qualificato/qualificato

Matteo Berrettini (Ita) – A.Mannarino (Fra)

Matteo Arnaldi (Ita) – qualificato

Mattia Bellucci (Ita) – G.Diallo (Can)

Nel torneo femminile Paolini contro Potapova o una qualificata

Sorteggiato anche il main draw del Wta 1000. In attesa della conclusione delle qualificazioni, nel tabellone principale del singolare c’è una sola giocatrice italiana, Jasmine Paolini. Nelle cinque precedenti partecipazioni al ‘1000’ californiano, la toscana non è mai andata oltre gli ottavi di finale, raggiunti i due occasioni: nel 2024 ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova. Testa di serie numero 7, Paolini entrerà in corsa direttamente al secondo turno, contro l’austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nel quarto di Ekaterina Alexandrova, nel quarto di Coco Gauff.

Sinner in pole per il titolo nei pronostici

Il tricolore italiano non ha mai sventolato sui campi di cemento californiani di Indian Wells, da quando il torneo è nato nel 1974. L’edizione 2026 potrebbe essere quindi una storica prima volta. Ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, vedono Jannik Sinner in “pole”, in lavagna, a 2,50 su Sisal, per quello che sarebbe anche il primo trionfo del numero due del mondo in questo Masters 1000. Un’occasione importante di riscatto per l’altoatesino dopo le delusioni di Australian Open e Qatar. Si prospetta, in quota, un nuovo duello con Carlos Alcaraz, offerto a 2,75 su William Hill per la sua terza affermazione nel torneo dopo 2024 e 2023. Completa il podio dei favoriti, a 12,00 volte la posta, Daniil Medvedev, sconfitto due volte in finale dallo spagnolo. Più staccati, a 16,00, Alexander Zverev e Novak Djokovic, cinque volte vincitore a Indian Wells, l’ultima dieci anni fa. Le altre speranze italiane sono affidate a Lorenzo Musetti, proposto a 50,00 come il britannico Jack Draper, campione in carica uscente, al rientro da un infortunio. Super outsider, in lavagna, gli altri azzurri Flavio Cobolli, indicato a 100,00 dopo aver vinto il torneo Atp 500 di Acapulco, e Luciano Darderi (200,00) fresco vincitore a Santiago del Cile.