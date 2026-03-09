Cobolli a Indian Wells 2026 fuori al terzo turno contro Tiafoe

Si ferma al terzo turno Flavio Cobolli nel torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, l’azzurro è riuscito a conquistare soltanto 3 game contro lo statunitense Frances Tiafoe: 6-1, 6-2 lo score in favore della testa di serie numero 21 che ha chiuso la pratica in appena 68 minuti di gioco. Tiafoe ha fatto 7 ace in 8 turni di battuta. Tiafoe ora attende agli ottavi il tedesco Alexander Zverev che invece ha battuto Brandon Nakashima per 7-6, 5-7, 6-4.

Appena otto giorni fa Cobolli aveva invece sconfitto in finale in Messico Tiafoe con il punteggio di 7-6,6-4, conquistando l’Atp di Acapulco.