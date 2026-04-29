25 aprile, spari a parco Schuster: fermato un 21enne

Nella notte la Digos della Questura di Roma ha fermato un 21enne, Eithan Bondi, sospettato di essere l’autore degli spari, con una pistola ad aria compressa, a Parco Schuster in occasione della manifestazione del 25 aprile.

Gli spari avevano colpito due 60enni militanti dell’Anpi, un uomo e una donna, che erano rimasti feriti in maniera non grave. Il fermo è stato disposto direttamente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.

Il fermato: “Appartengo alla Brigata Ebraica”

Il giovane fermato ha dichiarato di appartenere alla Brigata Ebraica. Grazie alle telecamere di sorveglianza in via delle Sette Chiese, nel quartiere Ostiense, gli agenti della Digos hanno ricostruito il tragitto di uno scooter, risalendo alla targa. Le indagini hanno portato all’identificazione di Eithan Bondi. Nella notte è scattata anche una perquisizione nella sua abitazione a Monteverde.

Anpi Roma: “Non ci facciamo intimidire da violenza, oggi presidio”

“Il 25 aprile si è presentato alla grande e popolare manifestazione, che celebrava l’Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, coperto da un casco integrale e armato di pistola a piombini con cui ha sparato contro una compagna e un compagno dell’Anpi (rei di indossare il fazzoletto della nostra associazione partigiana) ferendoli. Il fermo operato questa notte dalle forze dell’ordine di Eithan Bondi, elemento di 21 anni indicato da tutta la stampa nazionale come “appartenente della comunità ebraica”, evidenzia come retoriche vittimistiche e deformazioni a mezzo stampa crollino davanti ai fatti”. Così Anpi Roma in una nota.

“L’episodio – prosegue la nota – non è isolato e si colloca all’interno di una lunga serie di raid nelle scuole e intimidazioni di varia natura ad opera di sedicenti gruppi sionisti contro l’Anpi e contro professori, studenti, spazi sociali e lavoratori. La violenza usata per colpire la coppia di compagni e con loro l’Anpi e tutta intera la grande comunità antifascista di Roma conferma come la memoria storica della Resistenza e la mobilitazione popolare che tutt’oggi sa suscitare rappresenti il nemico di coloro che non solo sostengono guerre di aggressione coloniali e genocidi come quelli che da anni sono perpetrati dal governo Netanyahu (su cui pende un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra) contro il popolo palestinese, che lotta e resiste per la sua autodeterminazione e libertà, ma che non esitano ad usare direttamente la violenza contro chi, fedele agli ideali della lotta partigiana, sostiene la causa di tutti i popoli oppressi (dal Venezuela eá Cuba sottoposte alla morsa economica e militare degli Usa fino al popolo kurdo) e lotta al loro fianco. Nel ringraziare le forze dell’ordine che hanno individuato il presunto aggressore, e fiduciosi in una pronta presa di distanza e di ferma condanna da parte della comunità ebraica, di Roma ribadiamo la nostra intenzione di non farci intimidire dalla violenza e convochiamo per oggi pomeriggio alle ore 16.30 un presidio di protesta e presenza nel luogo del ferimento dei nostri compagni cui rivolgiamo, ancora una volta, la nostra solidarietà e affetto”.

Fadlun: “Sgomento e condanna senza riserve”

“Il fermo di un ragazzo iscritto alla Comunità Ebraica di Roma per i fatti del 25 aprile ci riempie di sgomento e indignazione. La Comunità Ebraica di Roma condanna e si dissocia senza riserve da qualsiasi forma di violenza antidemocratica”. Così Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai feriti, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano. Esprimiamo fiducia nel lavoro della Procura e delle Forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce sulla dinamica dei fatti e su ogni responsabilità. In una fase così tesa, rivolgiamo un appello alle forze politiche e alla società civile a evitare ogni strumentalizzazione che possa alimentare l’odio e generare nuova violenza”, conclude.

Fiano: “Chi spara è un criminale, episodio che addolora”

“Per prima cosa vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine per essere riuscite ad individuare con così grande professionalità e rapidità il presunto autore degli spari con pistola ad aria compressa contro militanti dell’Anpi al corteo di Roma”, lo ha dichiarato Emanuele Fiano, Presidente di Sinistra per Israele Due Popoli Due Stati.

“In secondo luogo – aggiunge Fiano – chi spara, anche se con un arma ad aria compressa, contro dei manifestanti nel giorno in cui si festeggia la liberazione del Paese dal nazifascismo è un criminale, qualunque sia la sua appartenenza o le sue motivazioni”.

“Nessuna violenza – dice Fiano – è ammissibile, ancora più grave se chi la commette dichiara di agire in nome di un’esperienza di partecipazione straordinaria della Brigata Ebraica alla guerra di liberazione”. “Quello che leggiamo in questi primi minuti – conclude Fiano – ci addolora e ci preoccupa profondamente. La nostra condanna per quanto accaduto, a prescindere dall’identità del fermato è totale”.