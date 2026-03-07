Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028

Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia. L’iniziativa segna un’importante novità nel panorama tennistico italiano, offrendo ai giocatori internazionali un appuntamento competitivo su una superficie fino ad oggi mai utilizzata nel Paese.
Acquisizione e calendario del torneo
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la FITP ha acquisito dall’ATP i diritti del torneo di Bruxelles per 24 milioni di dollari, con un ulteriore 10% da versare all’ATP, torneo organizzato da una società di Dubai. Il nuovo torneo di Milano sull’erba sarà inserito nel calendario dopo il Roland Garros, offrendo così un’opportunità strategica ai tennisti per prepararsi alla stagione sull’erba.