Indian Wells 2026, proposta di matrimonio per Sabalenka dal compagno Frangulis: la bielorussa accetta e posta il video

Proposta di matrimonio sotto i riflettori per Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis in uno dei templi più iconici del tennis mondiale: il cemento di Indian Wells Open, dove proprio oggi inizia il torneo a cui partecipa la 27enne campionessa. Nella località californiana, teatro di alcune delle sfide più prestigiose del circuito, Frangulis si è inginocchiato sorprendendo Sabalenka davanti a uno scenario carico di significato sportivo ed emotivo. La risposta non si è fatta attendere: sì. Un momento romantico che unisce vita privata e carriera sportiva, sullo sfondo di uno dei tornei più amati del calendario internazionale, postato sui profili Instagram dei due protagonisti.

Chi è il compagno della tennista

Georgios Frangulis è un imprenditore brasiliano, fondatore e ceo di Oakberry, catena di bowl e smoothie a base di açaí, una bacca amazzonica, con 700 punti vendita in oltre 40 Paesi. Il 38enne di San Paolo ha anche un passato da pilota. Ha partecipato a 128 gare della Porsche GT3 Cup Challenge. La relazione con la tennista è iniziata nell’aprile 2024, un anno dopo la tragica morte dell’ex della tennista, Konstantin Koltsov, morto suicida nel marzo 2024 a Miami. Iconico è stato il bacio tra i due sul campo centrale Arthur Ashe di Flushing Meadows dopo la vittoria di Aryna agli Us Open a settembre.