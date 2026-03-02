Sinner dietro Alcaraz in ranking Atp, Cobolli sale al numero 15

Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì. Il successo nell’Atp 500 di Acapulco, il terzo in carriera, fa invece balzare Flavio Cobolli in Top 15. Una progressione rapida e senza pause, quella del romano, negli ultimi tre anni. Numero 165 del mondo a marzo 2023, Cobolli ha mostrato miglioramenti costanti e costruito un gioco sempre più adatto alle superfici veloci: non è un caso che il successo ad Acapulco, il secondo in un Atp 500, arrivi a meno di un anno dal primo quarto di finale Slam, raggiunto a Wimbledon. Cobolli è l’ottavo italiano ad aver raggiunto la Top 15 nel ranking Atp nell’era Open. Per 66 punti, quelli che separano Luciano Darderi (2.104), campione a Santiago, da Francisco Cerundolo (2.170), fermato in semifinale in Cile, l’Italia non si è risvegliata con quattro giocatori tra i migliori venti del mondo in singolare maschile per la prima volta dal 1973, quando è stato introdotto il ranking Atp computerizzato.

Ranking Atp: la classifica aggiornata

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: