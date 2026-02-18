Sinner-Popyrin oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partita

Torna in campo oggi, 18 febbraio, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino sarà impegno negli ottavi degli Atp Doha 2026. Dopo il pomeriggio di relax passato a pesca con Alcaraz, il suo avversario sarà l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 44 al mondo. L’appuntamento è fissato intorno alle 17.30 italiane, ma potrebbe slittare a seconda di quanto dureranno le altre partite che avranno luogo sul campo principale e all’aperto del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Sinner-Popyrin: i precedenti

Al momento Sinner e Popyrin si sono incontrati solo due volte e il bilancio è di una vittoria a testa. L’ultima sfida risale al secondo turno degli US Open dello scorso settembre: finì in favore del tennista azzurro, vittorioso con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Quello di oggi potrebbe quindi rivelarsi un match equilibrato, ma Sinner ha tutta l’intenzione di andare fino in fondo per riscattarsi dalla batosta rifilatagli da Novak Djokovic nella semifinale degli ultimi Australian Open, da cui è uscito vincitore Carlos Alcaraz.

Sinner arriva al match di oggi avendo eliminato il ceco Tomas Machac nei sedicesimi di finale. Popyrin ha invece buttato fuori dal torneo il padrone di casa, Mubarak Shannan Zayid.

Sinner-Popyrin: dove vedere la partita

L’ottavo di finale tra Sinner e Popyrin si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203). Lo streaming sarà garantito dall’app di SkyGo e NOW.