Atp Doha 2026, tra Sinner e Alcaraz la prima sfida è a pesca

Insieme a Daniil Medvedev e Andrey Rublev, i due si sono cimentati durante un giro del Golfo Persico

In Qatar, dove sono in corso gli Atp Doha 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano letteralmente sulla stessa barca. Prima di sfidarsi di nuovo dopo l’ultima finale che li ha visti protagonisti, quella delle Atp Finals di Torino in cui l’ha spuntata il tennista altoatesino, i due sono stati protagonisti di una giornata decisamente inusuale per i big del circuito: un’escursione nel Golfo Persico per una sessione di pesca.

Insieme a Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente numero 11 e 19 della classifica Atp, sono saliti su una barca partita direttamente dal Khalifa International Tennis and Squash Complex. Una volta a bordo, hanno ascoltato attentamente le istruzioni dell’equipaggio su come pescare in mare e, una volta raggiunto il punto ideale, hanno iniziato uno dopo l’altro a calare ami e lenze in acqua, ciascuno con un’esca attaccata alla punta.

La giornata è stata riassunta in un video condiviso sui social dal profilo ufficiale del torneo, che ha poi pubblicato anche una serie di foto che immortalano i tennisti con le prede catturate. Un momento di assoluto relax per i quattro avversari a poche ore dal ritorno in campo per gli ottavi dell’Atp 500.