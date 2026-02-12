Wta Doha 2026, Cocciaretto fuori ai quarti: passa Ostapenko

Termina ai quarti di finale l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al torneo Wta di Doha 2026. La tennista italiana ha ceduto in due set (7-5, 6-4) alla lettone Jelena Ostapenko.

La 25enne di Fermo saluta così il ‘Qatar TotaleEnergies Open’, primo Wta 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa international tennis complex di Doha dopo una partita durata un’ora e quaranta minuti contro la numero 24 del seeding, già finalista in questo torneo nel 2016.

The semis are calling ☎️@JelenaOstapenk8 advances in straight sets against Cocciaretto in Doha!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/XMlorqvmb3 — wta (@WTA) February 12, 2026

L’avventura di Cocciaretto a Doha

Cocciaretto, numero 57 del ranking mondiale, era arrivata ai quarti di finale di Doha dopo aver eliminato al secondo turno l’americana Coco Gauff, numero 5 del mondo e quarta favorita del tabellone, e poi l’altra statunitense Ann Li. Sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni contro la francese Gracheva l’azzurra era stata ripescata battendo poi al debutto nel main draw un’altra francese, Elsa Jacquemot, numero 60 al mondo. In questi primi due mesi dell’anno Cocciaretto ha raggiunto gli ottavi di finale ad Auckland, ha vinto il torneo di Hobart, in Australia, ed è stata sconfitta all’esordio agli Australian Open 2026 di Melbourne per mano dell’austriaca Grabher.

La lettone Ostapenko affronterà ora in semifinale la vincente della partita tra la canadese Victoria Mboko, n.13 della classifica WTA, e decima testa di serie, e la kazaka Elena Rybakina, n.3 del ranking e seconda favorita del seeding.