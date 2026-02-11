Wta Doha 2026, Cocciaretto vola ai quarti

Elisabetta Cocciaretto sull’onda dell’entusiasmo. La 25enne di Ancona, n°57 al mondo, si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha, in Qatar, primo torneo 1000 della stagione. La tennista marchigiana, dopo quasi tre ore, ha sconfitto la statunitense Ann Li (n°41) con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Ripescata nel tabellone principale come lucky loser, Cocciaretto al secondo turno ha eliminato a sorpresa un’altra statunitense: Coco Gauff, n°5 del mondo e quarta favorita del seeding. Al prossimo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n°24), due volte finalista al Qatar TotaleEnergies Open nel 2016 e nel 2025.

Into her first 1000 quarterfinal 🤩



Elisabetta Cocciaretto | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/YbsGeg15CM — wta (@WTA) February 11, 2026

Cocciaretto: “Buon risultato ma non è ancora finita”

“E’ un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”, ha detto Cocciaretto a SuperTennis, dopo aver centrato il primo quarto di finale in un Wta 1000. “Sono arrivata qui con la consapevolezza di voler giocare più partite di questo livello. Ho cercato di dare il meglio e pensare match dopo match indipendentemente dal turno e dall’avversaria”, ha aggiunto.

“Ieri ho giocato un match incredibile, oggi sapevo che sarebbe stata dura: le condizioni, essendo il primo match su un campo diverso, non erano le stesse. Averla portata a casa significa che sto raggiungendo un buon livello”, ha spiegato. “Sarà un match difficile. Ostapenko grandissima giocatrice, qui si trova bene. Cercherò di godermela“.