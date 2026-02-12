Nadal invita Leone XIV a giocare una partita di tennis con lui

Il campione spagnolo Rafa Nadal ha inviato a Papa Leone XIV un invito molto speciale: giocare una partita di tennis con lui. Il messaggio è stato consegnato insieme a una maglietta del tennista mallorchino, autografata personalmente, con la scritta “A Papa Leone XIV con tutta la mia ammirazione e affetto”. Ne ha dato notizia la radio spagnola Cope.

La consegna è stata effettuata personalmente dal dottor José Luis Zamorano Gómez, primario del Servizio di Cardiologia dell’Ospedale Universitario Ramón y Cajal di Madrid, che si è recato in Vaticano per partecipare all’udienza generale celebrata nell’Aula Paolo VI insieme ad altri settanta medici e professionisti del suo ospedale, in occasione della Giornata del Malato, dedicata alla Madonna di Lourdes.