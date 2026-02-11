Madonna di Lourdes, l’omaggio di Leone XIV prima dell’udienza generale: ecco perché si celebra oggi

Oggi 11 febbraio si celebra la Madonna di Lourdes. Prima di iniziare l’udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV ha acceso una candela a una statua della Madonna di Lourdes. Il Pontefice ha sostato qualche attimo in preghiera. Il Pontefice ha acceso un cero e ha sostato in preghiera. Erano presenti alcune persone. “Vi ringrazio per lo sforzo di avermi accompagnato in questo momento di preghiera – ha detto il Papa -. È una giornata di preghiera che ci ricorda la vicinanza di Maria che ci accompagna sempre“. Il Papa ha poi dato la benedizione a tutti i malati e le persone che se ne prendono cura.

Madonna di Lourdes: perché si celebra l’11 febbraio

La ricorrenza viene celebrata oggi perché proprio l’11 febbraio del 1858 a Lourdes ci fu la prima apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous. Le apparizioni avvennero nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia.

La Giornata mondiale del Malato

Insieme con la Madonna di Lourdes, si celebra oggi anche la Giornata Mondiale del Malato proprio per le numerose guarigioni ritenute miracolose a Lourdes e per i pellegrinaggi di persone malate da tutto il mondo. Questa è una giornata dedicata per tradizione ai malati, a chi soffre e anche a chi se ne prende cura.