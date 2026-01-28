Home > Sport > Tennis > Australian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedenti

Definito il tabellone delle semifinali dell’Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto 6-3, 6-4, 6-4, in poco meno di due ore e mezza di gioco, lo statunitense Ben Shelton. Lorenzo Musetti è stato invece costretto al ritiro per infortunio nella sfida contro Novak Djokovic, in un match che sembrava ormai indirizzato dalla parte del toscano, avanti 6-4, 6-3 nei primi due set. Niente derby italiano dunque, con Sinner che affronterà Nole per l’11esima volta in carriera. L’altra semifinale sarà invece tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente vincitori contro il padrone di casa Alex De Minaur e l’americano Learner Tien.

Sinner-Djokovic: i precedenti

Jannik Sinner avanti 6-4 nei precedenti contro Novak Djokovic. Dopo aver perso quattro dei primi cinque incontri contro il serbo, il tennista azzurro è diventato una vera e propria bestia nera per Nole. Dalla semifinale della Coppa Davis 2023, Sinner ha messo insieme una serie di cinque vittorie consecutive contro il 24 volte campione Slam.

Alcaraz-Zverev: i precedenti

Perfetto equilibrio tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev: sei vittorie a testa nei 12 precedenti. Il primo testa a testa risale al Atp di Acapulco del 2021, quando al primo turno fu il tedesco ad avere la meglio. Gli scontri diretti sorridono, però, di più allo spagnolo, che ha battuto l’avversario in due finali: quella al Masters 1000 di Madrid del 2022 e soprattutto quella al Roland Garros nel 2024. L’ultimo match fra i due è la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati dell’anno scorso, vinta da Alcaraz.

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano

Le due semifinali degli Australian Open 2026 andranno in scena nella notte italiana tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. I due match andranno in scena sulla Rod Laver Arena, ma l’ordine di gioco verrà svelato soltanto giovedì: l’incontro della sessione diurna è previsto non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana.

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: dove vederle

Le due semifinali saranno trasmesse sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels, e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. Il match tra Sinner e Djokovic sarà disponibile anche in chiaro su Nove.

Bookmaker sicuri: Sinner e Alcaraz ancora imbattibili

Per il tennis maschile non è ancora tempo di sorprese. Agli Australian Open sono in semifinale i primi quattro del ranking, come non accadeva dal Roland Garros 2019, ma anche le prime quattro scelte dei bookmaker nella lavagna vincente, con Sinner, Alcaraz e Djokovic nella top-4 per il quarto Slam consecutivo. Nonostante arrivino tutti grandi nomi, per gli analisti non c’è storia nelle due sfide di venerdì. Nel match tra Sinner e Djokovic, avanti l’azzurro a 1,07 su 888sport e Goldbet, contro l’8 della vittoria del 10 volte campione a Melboune. Le ultime tre sfide in un Major – tutte in semifinale – hanno visto Jannik imporsi sempre per 3-0, risultato in pole a 1,64. Nettamente avanti anche il numero del mondo, Carlos Alcaraz, offerto a 1,16 contro il finalista 2025 Alexander Zverev, dato a 4,80. Netta la distanza anche negli antepost per il vincente tra i primi due, che si sono divisi gli ultimi otto grandi appuntamenti, e gli altri: avanti il tris di Sinner a 1,83, fissato a 2,13 il Career Grand Slam di Alcaraz, con il venticinquesimo Slam di Djokovic dato a 15, con Zverev a 21 volte la posta.

Australian Open 2026: giovedì le semifinali femminili

Giovedì a Melbourne sarà invece il giorno delle semifinali femminili. Alle 9.30 (ora italiana) la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, vincitrice nel match contro Iva Jovic, sfida Elena Svitolina, reduce dalla netta vittoria contro Coco Gauff. A seguire toccherà alla kazaka Elena Rybakina e all’americana Jessica Pegula, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Iga Swiatek e Amanda Ansimova.