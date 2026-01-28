Accesso Archivi

mercoledì 28 gennaio 2026

Australian Open 2026, Sinner contro Shelton per un posto in semifinale

Jannik Sinner in campo (foto AP/Aaron Favila)
LaPresse
LaPresse
, , ,

Per Jannik sarebbe la sesta consecutiva

Si gioca oggi, 28 gennaio 2026, alla Rod Laver Arena per l’ultimo quarto di finale degli Australian Open. Ad affrontarsi sono il numero 2 del ranking mondiale, Jannik Sinner, e l’americano numero 8 del seeding Ben Shelton. Il vincente affronterà Djokovic in semifinale. Il campione serbo ha vinto infatti il match contro l’altro azzurro in corsa, Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi dopo essersi imposto nei primi due set.

La diretta del match Sinner-Shelton
Inizio diretta: 28/01/26 08:45
Fine diretta: 28/01/26 12:00
A Jannik Sinner il servizio

Jannik Sinner ha vinto il sorteggio, scegliendo di servire.

Dieci i precedenti tra Jannik e Ben: otto vittorie per l'italiano

E’ la quarta volta che Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano in uno Slam, mentre sono dieci complessivamente, i precedenti tra i due tennisti. Lo score è nettamente a favore dell’italiano, che dopo aver perso i primi due incontri, si è imposto nei successivi otto match. I precedenti in uno slam sono stati a Wimbledon nel 2024 e 2025 e in semifinale agli Australian Open 2025.

Jannik in cerca della sesta semifinale consecutiva

Vincendo, Sinner raggiungerebbe la sua sesta semifinale consecutiva in uno Slam, diventando il quinto giocatore dell’era Open a raggiungere una serie di 6 semifinali consecutive in singolare maschile dello Slam.

Shelton a caccia della terza semifinale

Shelton ha conquistato un bye al primo turno e ha sconfitto Francisco Comesana al secondo turno, prima di cedere a Sebastian Baez. L’americano punta a diventare il 18esimo tennista Usa nell’era Open a raggiungere la semifinale in uno Slam in 3 o più occasioni.

