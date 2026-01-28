Australian Open 2026, Sinner contro Shelton per un posto in semifinale

Per Jannik sarebbe la sesta consecutiva

Si gioca oggi, 28 gennaio 2026, alla Rod Laver Arena per l’ultimo quarto di finale degli Australian Open. Ad affrontarsi sono il numero 2 del ranking mondiale, Jannik Sinner, e l’americano numero 8 del seeding Ben Shelton. Il vincente affronterà Djokovic in semifinale. Il campione serbo ha vinto infatti il match contro l’altro azzurro in corsa, Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi dopo essersi imposto nei primi due set.