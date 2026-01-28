Australian Open 2026, Sinner contro Shelton per un posto in semifinale

Si gioca oggi, 28 gennaio 2026, alla Rod Laver Arena per l’ultimo quarto di finale degli Australian Open. Ad affrontarsi sono il numero 2 del ranking mondiale, Jannik Sinner, e l’americano numero 8 del seeding Ben Shelton. Il vincente affronterà Djokovic in semifinale. Il campione serbo ha vinto infatti il match contro l’altro azzurro in corsa, Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi dopo essersi imposto nei primi due set.
Jannik Sinner ha vinto il sorteggio, scegliendo di servire.
E’ la quarta volta che Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano in uno Slam, mentre sono dieci complessivamente, i precedenti tra i due tennisti. Lo score è nettamente a favore dell’italiano, che dopo aver perso i primi due incontri, si è imposto nei successivi otto match. I precedenti in uno slam sono stati a Wimbledon nel 2024 e 2025 e in semifinale agli Australian Open 2025.
Vincendo, Sinner raggiungerebbe la sua sesta semifinale consecutiva in uno Slam, diventando il quinto giocatore dell’era Open a raggiungere una serie di 6 semifinali consecutive in singolare maschile dello Slam.
Shelton ha conquistato un bye al primo turno e ha sconfitto Francisco Comesana al secondo turno, prima di cedere a Sebastian Baez. L’americano punta a diventare il 18esimo tennista Usa nell’era Open a raggiungere la semifinale in uno Slam in 3 o più occasioni.