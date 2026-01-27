Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, il 28 gennaio agli Australian Open 2026: orario, precedenti, dove vederli

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti alla ricerca della semifinale degli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne. I due azzurri scenderanno in campo mercoledì 28 gennaio 2026 nelle loro due partite dei quarti di finale: Sinner, due volte campione in carica del torneo, affronterà lo statunitense Ben Shelton nella sessione serale, mentre Musetti sfiderà il serbo Novak Djokovic nel pomeriggio australiano. Entrambi i match si disputeranno sulla Rod Laver Arena di Melbourne Park, il campo principale del torneo. I vincitori si aggiungeranno ai primi due semifinalisti del tabellone maschile, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

AMAZING ALCARAZ 🇪🇸@carlosalcaraz advances to his first AO semifinal 👏 pic.twitter.com/5N65krjdMl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

Gli orari delle partite

Il match tra Musetti e Djokovic si giocherà non prima delle 14:30 ora locale australiana (AEDT) , corrispondenti alle 4:30 del mattino in Italia . Si tratta del terzo incontro in programma sul centrale nella sessione diurna dopo due quarti di finale femminili.

si giocherà , corrispondenti alle . Si tratta del terzo incontro in programma sul centrale nella sessione diurna dopo due quarti di finale femminili. Sinner e Shelton scenderanno invece in campo nella sessione serale, con inizio previsto non prima delle 19:00 ora locale (le 9:00 del mattino in Italia).

Sinner-Shelton, tutto sul match

I precedenti

Il confronto tra Jannik Sinner e Ben Shelton (n. 7 Atp) rappresenta una sfida tra due dei tennisti più esplosivi del circuito Atp, ma l’azzurro domina nettamente il bilancio dei precedenti. Il numero due al mondo conduce per 8-1 negli scontri diretti e ha vinto otto match di fila senza concedere nemmeno un set al suo avversario. L’unico successo di Shelton contro Sinner risale al loro primo incontro, nell’ottobre 2023 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, quando l’americano si impose per 2-6, 6-3, 7-6(5). Da lì in poi, l’italiano non gli ha più lasciato scampo. Agli Australian Open 2025, Sinner superò Shelton in semifinale con il punteggio di 7-6(2), 6-2, 6-2 in due ore e 35 minuti. A queste sono seguite vittorie anche a Wimbledon, al Masters 1000 di Parigi e nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino.

Il percorso di Sinner e Shelton

Sinner, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e 2025, ha superato al primo turno il francese Hugo Gaston dopo il ritiro del suo avversario per infortunio sul 6-2, 6-1 per l’italiano. Al secondo turno, ha dominato l’australiano James Duckworth con un netto 6-1, 6-4, 6-2. Più difficile il match del terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri: in una partita caratterizzata da una temperatura rovente in Australia, Sinner ha ceduto il primo set 4-6 per poi rimontare dopo la chiusura del tetto della Rod Laver Arena con un 6-3, 6-4, 6-4. Agli ottavi di finale l’azzurro ha superato il connazionale Luciano Darderi in tre set per 6-1, 6-3, 7-6(7-2) in 2 ore e 9 minuti. Ben Shelton arriva invece al quarto con Sinner dopo aver battuto in rimonta il norvegese Casper Ruud agli ottavi per 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nei turni precedenti aveva superato, senza cedere nemmeno un set, nell’ordine Humbert, Sweeny e Vacherot.

Tutto su Musetti-Djokovic

I precedenti

Anche il confronto tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic presenta un bilancio fortemente sbilanciato, questa volta però a sfavore dell’italiano. Il serbo, numero 4 al mondo nel ranking Atp, conduce per 9-1 negli scontri diretti e l’unica vittoria di Musetti risale al 2023, quando il carrarino si impose sulla terra rossa di Monte Carlo per 4-6, 7-5, 6-4. Tutti i successivi incontri sono stati vinti da Djokovic: l’ultimo, la finale di Atene a novembre 2025, quando il serbo si impose per 4-6, 6-3, 7-5 dopo tre ore di battaglia.

Il percorso agli Australian Open

Musetti, nuovo numero 5 del ranking Atp, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale degli Australian Open dopo la sua vittoria agli ottavi in tre set contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del mondo. Il carrarino ha dominato l’americano per 6-2, 7-5, 6-4 in poco più di due ore e adesso, forte di questa vittoria così convincente, punta a sfatare anche il tabù Djokovic. In precedenza, aveva battuto Collignon, Sonego e Machac. Arriva invece riposato al match Novak Djokovic, che ha raggiunto i quarti senza giocare gli ottavi di finale a causa del forfait per infortunio del ceco Mensik. Con la vittoria al terzo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-3, 6-4, 7-6(4), Djokovic è diventato il primo giocatore della storia a raggiungere 400 vittorie nei tornei del Grande Slam. Il serbo punta ora al suo 25esimo titolo Slam. In precedenza, aveva battuto Martinez e Maestrelli.

Dove vedere i match in tv

Warner Bros. Discovery detiene i diritti esclusivi dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming: