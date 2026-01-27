Australian Open 2026, Alcaraz-Zverev in semifinale: tra le donne, vittorie per Sabalenka e Svitolina

Alexander Zverev, testa di serie numero 3, è il primo semifinalista dell’Australian Open 2026, aspettando il quarto di finale Sinner-Shelton. Il tedesco ha superato per 6-3 6-7 6-1 7-6 lo statunitense Learner Tien in 3 ore e 11 minuti cancellando un set point che avrebbe portato la sfida al quinto e decisivo set. Il caldo costringe gli organizzatori a porre rimedio chiudendo il tetto alla Rod Laver Arena. L’avvio è equilibrato e Zverev inizia subito con l’idea ben chiara di chiudere i punti il prima possibile (alla fine del match oltre il 73% dei punti realizzati dal tedesco sono stati ottenuti nei primi 4 scambi). Zverev affonda alla prima occasione con il break del 4-2 che conferma salvando subito la palla del contro break. Archiviato il primo set per 63, Zverev fronteggia con successo una seconda palla break sul 4 pari, poi ha la chance di arrivare a servire per chiudere il secondo set ma Tien esce dal torpore trovando 10 minuti di grazia. L’americano conserva la battuta e al tie-break è capace di recuperare da sotto 5-3 per pareggiare le sorti del match. La reazione di Zverev è furiosa e rapida. Il terzo set vola via in pochissimo, ma nel quarto la sfida è nuovamente calda. Sul 2-2 Zverev potrebbe allungare ma non riesce, sul 5-6 concede un set point ma cancella anche questo per poi chiudere per 7-3 al quarto match point dopo essere stato avanti 6-0.

I numeri di Zverev sono stati super: 24 ace, un solo doppio fallo, 72% di prime messe in campo, 56 vincenti, 22 errori gratuiti, 23 punti ottenuti in 31 discese a rete, 3 palle break sfruttate su 7 e 145 punti complessivi contro i 118 di Tien. Per Zverev è la quarta presenza in semifinale all’Open d’Australia (la terza consecutiva) in 11 partecipazioni. Nel 2020 perse in semifinale da Thiem, nel 2024 perse in semifinale da Medvedev e lo scorso anno invece perse in finale contro il nostro Jannik Sinner. A livello Slam è la decima semifinale della carriera: 4 in Australia, 4 a Parigi e 2 a Flushing Meadows.

Avanza anche Alcaraz

Carlos Alcaraz avanza in semifinale, il numero uno al mondo ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur in due ore e 18′ di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1. Adesso Alcaraz affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev.

Wta, avanti Sabalenka e Svitolina

Aryna Sabalenka fa poker. Agli Australian Open la numero 1 del ranking Wta lascia solo tre game alla 18enne statunitense Iva Jovic e approda alla quarta semifinale consecutiva a Melbourne. La bielorussa si è imposta con un netto 6-3 6-0 in un’ora e 30′. Sulla Rod Laver Arena, con temperature vicine ai 38 gradi, la numero uno del mondo ha riportato con i piedi per terra la 18enne di Torrence (protagonista al terzo turno dell’eliminazione di Jasmine Paolini, prima top ten battuta in carriera), entrata comunque in campo con grande sicurezza.

“È una giocatrice giovane e fantastica – ha esordito Sabalenka in conferenza stampa -. Sono felicissima di aver ottenuto questa vittoria in due set, soddisfatta del livello che ho espresso e sì, lei è una giocatrice straordinaria. Nel secondo set, ho sentito che dovevo metterle ancora più pressione. E’ giovane, è affamata, e durante la partita ho capito che, indipendentemente dal punteggio, avrebbe continuato a provarci”. Prossima avversaria per lei l’ucraina Elina Svitolina, n.12 WTA e 12esima testa di serie, che ha “asfaltato” 61 62, in appena 59 minuti, l’altra statunitense Coco Gauff, n.3 del ranking e del seeding. Sabalenka è in vantaggio per 5-1 nel bilancio dei confronti diretti con la 31enne di Odessa e si è imposta nelle ultime cinque sfide, la più recente in semifinale sulla terra di Madrid lo scorso anno.