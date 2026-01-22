Australian Open 2026, Paolini in campo il 23 gennaio. Alcaraz e Zverev a caccia degli ottavi: orari e dove vederli

Torna in campo questa notte (ora italiana) agli Australian Open 2026 Jasmine Paolini. La tennista azzurra, numero 8, dopo aver sconfitto senza difficoltà la numero 57 Magdalena Frech, sarà impegnata contro la statunitense Iva Jovic (27) in un match che mette in palio gli ottavi di finale del primo Slam della stagione. In campo, tra le altre, anche la numero 3 del mondo, la statunitense Coco Gauff.
Per il tabellone maschile, giocheranno tra gli altri anche il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, e il numero 3, il tedesco Alexander Zverev.
Gli incontri del 23 gennaio: orari del tabellone maschile
- Tien-Borges – 1.00
- Medvedev-Maroszan – 1.30
- Paul-Davidovich Fokina – 3.00
- Alcaraz-Moutet -4.00
- Cerundolo-Rublev – 4.30
- Zverev-Norrie – 7.00
- Tiafoe-De Minaur -9.00
- Bublik-Etcheverry -11.00
Gli incontri del 23 gennaio: orari del tabellone femminile
- Mboko-Tauson – 1.00
- Sabalenka-Potapova – 1.30
- Sonmez-Putintseva – 3.00
- Gauff-Baptiste – 4.00
- Muchova-Linette – 4.30
- Jovic-Paolini – 7.00
- Svitolina-Shnaider – 9.00
- Ruse-Andreeva – 11.00
Le partite degli Australian Open 2026: dove vederle
Warner Bros. Discovery detiene i diritti esclusivi dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming:
- Discovery+ con il pacchetto “Intrattenimento + Sport”.
- HBO Max, la nuova piattaforma del gruppo dedicata a serie TV e cinema, integra la propria offerta con un add-on sportivo.
- Dazn: per chi possiede già un abbonamento alla piattaforma, con un pacchetto ‘Full’ o ‘Family’, i canali Eurosport sono inclusi senza costi aggiuntivi.
- Prime Video Channels su Amazon offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai canali Eurosport direttamente attraverso la piattaforma, garantendo l’accesso ai sei canali dedicati all’Australian Open.