Australian Open 2026, il programma del 21 gennaio: quando gioca Paolini, le altre partite, dove vederlo

In campo anche i due numero uno del seeding maschile e femminile, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka

Dopo l’esordio con vittoria di Jannik Sinner contro il francese Gaston, arriva al suo quarto giorno di gare l’Australian Open 2026, primo Slam della stagione tennistica a Melbourne in Australia. Mercoledì 21 gennaio sarà di scena la parte alta del tabellone sia maschile che femminile. Solo un’italiana in campo: Jasmine Paolini, che affronta la polacca Magdalena Frech per conquistare un posto nei sedicesimi di finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma del 21 gennaio.

Paolini vs Frech, quando si gioca

Jasmine Paolini, numero 7 del ranking Wta, sarà l’unica portacolori italiana impegnata nella quarta giornata dell’Australian Open 2026. Dopo aver archiviato il primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con un perentorio 6-1 6-2, l’italiana cerca conferme contro un’avversaria da non sottovalutare. Di fronte a lei infatti c’è Magdalena Frech, polacca classe 1997 attualmente numero 57 del ranking che due anni fa proprio sul cemento di Melbourne raggiunse il miglior risultato della carriera in uno slam con la conquista degli ottavi di finale. Nel primo turno dell’edizione 2026, Frech ha travolto la slovena Veronika Erjavec con un doppio 6-1. L’appuntamento è sulla Kia Arena, il quarto campo per importanza del complesso di Melbourne Park, dove la toscana scenderà in campo come ultimo match della sessione diurna, non prima delle 6:30 ora italiana.

I precedenti

Quello in programma nella mattinata italiana di mercoledì 21 gennaio sarà il terzo confronto diretto tra le due tenniste. I precedenti, entrambi risalenti al 2023, parlano di una vittoria per parte. Frech si impose sulla terra battuta di Madrid nel primo turno con un netto 6-2 6-3, mentre Paolini ribaltò il verdetto sul cemento di Cleveland, ancora al primo turno, con un altrettanto convincente 6-1 6-3.

Le altre partite più importanti della giornata

Non solo Paolini: nella notte e mattinata italiane del 21 gennaio sono previsti anche tanti altri match di grande qualità. In particolare, la Rod Laver Arena, il tempio del tennis australiano, ospiterà nella sessione diurna (dalle ore 1:30 italiane) i due numeri uno del seeding maschile e femminile.

Ad aprire le danze sarà la bielorussa Aryna Sabalenka , detentrice del titolo nel 2023 e nel 2024 e grande favorita. La tennista di Minsk affronterà la qualificata cinese Bai Zhuoxuan in quello che sulla carta appare un match senza storia.

, detentrice del titolo nel 2023 e nel 2024 e grande favorita. La tennista di Minsk affronterà la qualificata cinese in quello che sulla carta appare un match senza storia. A seguire, non prima delle ore 4:00 italiane, toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz , numero uno del mondo Atp e rivale principale di Jannik Sinner nella corsa alla supremazia nel tennis maschile. Il murciano, dopo aver esordito brillantemente contro l’australiano Adam Walton, affronterà il tedesco Yannick Hanfmann , anch’egli proveniente dalle qualificazioni.

, numero uno del mondo Atp e rivale principale di Jannik Sinner nella corsa alla supremazia nel tennis maschile. Il murciano, dopo aver esordito brillantemente contro l’australiano Adam Walton, affronterà il tedesco , anch’egli proveniente dalle qualificazioni. Sulla Margaret Court Arena, invece, non prima delle 3:00 italiane, sarà la volta di uno dei match più attesi della giornata: Coco Gauff , numero 3 del seeding, affronterà la serba Olga Danilovic . La statunitense è reduce da una vittoria convincente al primo turno contro l’uzbeka Kamilla Rakhimova (6-2 6-3), mentre Danilovic ha eliminato la leggendaria Venus Williams in una battaglia di tre set conclusasi 6-7(5) 6-3 6-4, dopo aver rimontato da 0-4 nel terzo parziale.

, numero 3 del seeding, affronterà la serba . La statunitense è reduce da una vittoria convincente al primo turno contro l’uzbeka Kamilla Rakhimova (6-2 6-3), mentre Danilovic ha in una battaglia di tre set conclusasi 6-7(5) 6-3 6-4, dopo aver rimontato da 0-4 nel terzo parziale. Alla John Cain Arena, a chiudere la sessione diurna non prima delle 6:00 italiane, ci sarà Alexander Zverev , numero 3 del seeding e finalista sconfitto da Jannik Sinner nell’edizione 2025. Il tedesco affronterà il francese Alexandre Muller in un derby che lo vede nettamente favorito.

, numero 3 del seeding e finalista sconfitto da Jannik Sinner nell’edizione 2025. Il tedesco affronterà il francese in un derby che lo vede nettamente favorito. La sessione serale sulla Rod Laver Arena, che prenderà il via alle ore 9:00 italiane, regalerà un grande spettacolo al pubblico australiano con l’idolo di casa Alex de Minaur. Il numero 6 del seeding e numero uno australiano affronterà il serbo Hamad Medjedovic. De Minaur ha esordito con una vittoria convincente contro Mackenzie McDonald e punta a regalare al pubblico di Melbourne un grande torneo.

Dove vedere le partite in tv e in streaming

Warner Bros. Discovery detiene i diritti esclusivi dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming: