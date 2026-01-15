Australian Open 2026, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Djokovic, esordio contro Gaston

Jannik Sinner sfiderà il francese Hugo Gaston nel suo esordio agli Australian Open 2026, con il tennista altoatesino – numero 2 del mondo – che si è imposto nelle ultime due edizioni del primo Slam dell’anno. Per Sinner, inserito nella parte bassa del tabellone dove è presente anche Novak Djokovic, ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno. Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Per il numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, al primo turno ci sarà invece il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria il tennista toscano potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego, che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner. Sfortunati Matteo Berrettini, che incontrerà all’esordio il numero 6 del mondo Alex de Minaur, ma anche Matteo Arnaldi, atteso dal russo Andrey Rublev, numero 14 al mondo, e Mattia Bellucci, che incontrerà il numero 12 del ranking Casper Ruud. Ci sarà il cileno Garin per Luciano Darderi, mentre per Flavio Cobolli e Luca Nardi invece l’avversario sarà un qualificato o un lucky loser.

Jasmine Paolini nel tabellone con Sabalenka

Sarà contro una tennista proveniente dalle qualificazioni l’esordio agli Australian Open 2026 di Jasmine Paolini, numero 7 del ranking mondiale. La tennista toscana in proiezione, ai quarti di finale, dovrebbe incrociare la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, anch’essa inserita nella parte alta del tabellone. Per l’altra italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, l’esordio sarà contro l’austriaca Julia Grabher, mentre in proiezione, ai sedicesimi di finale, l’incrocio sarebbe con la polacca Iga Swiatek. Dal punto di vista dei possibili incroci nei quarti di finale, oltre a Paolini-Sabalenka, il sorteggio ha previsto nella parte alta un’ipotetica sfida Gauff-Andreeva, mentre in quella bassa eventuali confronti Pegula-Anisimova e Rybakina-Swiatek.

Today's the day! Find out when your favourite players begin their #AO26 campaign 🗓️https://t.co/5It6s1Kb8F — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2026

Maestrelli qualificato, out Zeppieri e Bronzetti

Francesco Maestrelli è riuscito ad accedere al tabellone principale degli Australian Open 2026, superando in tre set il serbo Lajovic nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni dello Slam oceanico. Sconfitte invece per Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia, rispettivamente contro Rei Sakamoto e Dane Sweeney. In campo femminile, non riesce a raggiungere Paolini e Cocciaretto invece Lucia Bronzetti, ultima azzurra rimasta in corsa nelle qualificazioni, sconfitta da Sloane Stephens.