Australian Open 2026, Sinner e Alcaraz sullo stesso aereo. Primo allenamento per Jannik a Melbourne

Da Seul a Melbourne, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno raggiunto l‘Australia con lo stesso volo, sorridenti e visibilmente rilassati dopo il match esibizione in Corea vinto ieri dallo spagnolo. “Viaggiare con Carlos è stato fantastico: abbiamo dormito tanto e non abbiamo parlato più di tanto, ma è fantastico aver viaggiato insieme ai nostri team”, ha raccontato Sinner. E Alcaraz ha aggiunto: “Ci spingiamo a vicenda per migliorarci: questo è l’aspetto che mi piace di più della nostra rivalità“.

Jannik subito in campo

Jannik Sinner è sbarcato a Melbourne dove, a partire dal 18 gennaio, si disputerà l’Australian Open 2026. Jannik, da campione in carica, è subito sceso in campo per iniziare l’allenamento in vista del primo impegno della stagione. Nella Margaret Court Arena, sotto l’occhio vigile di coach Darren Cahill, il numero 2 al mondo ha già iniziato la rincorsa al primo slam dell’anno. Martedì, Jannik sarà protagonista di un allenamento aperto nella Rod Laver Arena.