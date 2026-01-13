Berrettini, ottimo esordio nel 2026: Tien battuto in due set

Inizia bene il 2026 per Matteo Berrettini. L’ex numero 6 del mondo, primo italiano finalista a Wimbledon, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 il campione delle Next Gen Atp Finals Learner Tien al Kooyong Classic, l’esibizione trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis.

Due break consecutivi lanciano Berrettini sul 4-0 nel primo set. L’azzurro salva complessivamente tre palle break negli ultimi due turni di battuta e completa il 6-2 vincendo gli ultimi quattro punti di un parziale mai in discussione. Nel secondo Tien tiene fino all’1-2, poi Berrettini cambia marcia e porta a casa gli ultimi cinque game dell’incontro, concluso con un autorevole turno di battuta tenuto a zero. Proprio il servizio ha dato all’azzurro non pochi motivi per sorridere. In versione ‘Hammer’, Matteo ha completato la partita con cinque ace e un doppio fallo. Ha messo in campo il 78% di prime, e in queste occasioni ha ottenuto l’86% di punti, e ne ha vinti il 58% quando ha servito la seconda.