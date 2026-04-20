Lecce-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 20 aprile, la serie A con il posticipo della 33esima giornata: Lecce-Fiorentina. Un match che vede affrontarsi due grandi deluse del campionato, con in particolare il Lecce che ha un disperato bisogno di punti per cercare di mantenere vive le speranze di salvezza. Al momento i pugliesi sono terzultimi a quota 27, un punto dietro la Cremonese che però ha già giocato, costringendo il Torino a uno 0-0 inutile per i granata ma che dà un po’ di ossigeno ai lombardi. Il Lecce deve dunque puntare ai tre punti per scavalcare la Cremonese e issarsi sopra la zona retrocessione. I viola, al 15esimo posto a quota 35, non possono comunque permettersi passi falsi se non vogliono rischiare di restare invischiati nella lotta per non retrocedere nelle ultime giornate, proprio quando sembra siano riusciti a raddrizzare una stagione partita malissimo.

Di Francesco: “Darò tutto per la salvezza del Lecce”

“Non si fa nulla se non per cercare miglioramenti e io darò tutto me stesso per tenere alta la bandiera del Lecce e cercare la salvezza”. Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, alla vigilia del match di campionato con la Fiorentina. “La mia esperienza mi dice che con il lavoro, dando certezze nella settimana, con l’orgoglio e con il desiderio di tornare a dare una gioia a questi ragazzi, si può fare meglio – ha spiegato – È l’unica strada, sarò noioso nel dirlo ma il dire non basta. Serve metterlo in pratica“.

Lecce-Fiorentina: le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Fiorentina (4-3-3) De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

Lecce-Fiorentina: orario e dove vederla

Lecce-Fiorentina è in programma questa sera alle 20.45. Il match sarà disponibile su Dazn e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.