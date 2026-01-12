Ranking Atp 2026, Sinner e Musetti in Top 5: giornata storica per Italia

Giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta può vantare due giocatori tra i primi cinque al mondo nel ranking Atp contemporaneamente, Jannik Sinner (n°2) e Lorenzo Musetti (n°5). Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data spartiacque che segna l’avvento della classifica computerizzata.

Grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, nonostante la sconfitta, Lorenzo Musetti ha infatti scalato due posizioni ed è salito alla numero 5, diventando così il quarto italiano con il miglior best ranking Atp di sempre. Davanti a lui solo Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo che ha occupato la vetta della classifica per 66 settimane.

Se si guarda al passato del tennis azzurro non si può non nominare Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960 (gli anni dei suoi trionfi in singolare al Roland Garros), e Adriano Panatta che ha raggiunto al massimo la quarta posizione nella classifica.

Verso gli Australian Open 2026

Nella settimana del sorteggio degli Australian Open l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 30, che saranno dunque teste di serie nel primo Slam della stagione. Oltre a Sinner e Musetti, infatti, troviamo Flavio Cobolli (n°22), che ha iniziato gli allenamenti a Melbourne, e Luciano Darderi (n°24), impegnato questa settimana in singolare e in doppio all’ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda.

Ranking Atp, salto in avanti per Bublik e Hurkacz

Al netto dei tennisti italiani festeggia anche Alexander Bublik che ha battuto Musetti in finale a Hong Kong e grazie al titolo, il nono nel circuito maggiore in carriera, debutta in Top 10. Bel salto in avanti anche di Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Stan Wawrinka nel match di singolare maschile della finale della United Cup poi vinta dalla Polonia sulla Svizzera. Al rientro da un lungo infortunio, l’ex n°6 del mondo ha vinto quattro delle cinque partite in singolare in questa competizione a squadre e per la quarta volta in carriera ha battuto più di un Top 10 nello stesso evento. Capace di battere Alexander Zverev e Taylor Fritz, rispettivamente n°3 e n°9 del mondo, il polacco sale dalla posizione n°83 alla n°53 nel ranking.