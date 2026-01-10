Atp Hong Kong 2026, Musetti batte Rublev in semifinale e diventa n°5 al mondo

Lorenzo Musetti entra nella storia del tennis azzurro e mondiale. Con la vittoria in tre set, per 6-7(3) 7-5 6-4, contro Andrey Rublev nella semifinale dell’Atp Hong Kong (torneo 250), il 23enne carrarino approda al quinto posto della classifica mondiale. Per la prima volta l’Italia ha due giocatori nella Top 5 in singolare dal 1973, quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Musetti è il terzo azzurro a riuscire nell’impresa dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi cinque del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta questo traguardo il 2 ottobre 2023.

Musetti: “Match incredibile, orgoglioso del livello messo in campo”

“Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l’ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo”, ha detto il campione toscano al termine del match. “Guarderò la semifinale, ma proverò anche a riposarmi, sono contentissimo di giocare due finali”, ha aggiunto il tennista classe 2002, che in effetti sarà impegnato anche nella finale di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro Andrey Rublev/Karen Khachanov o Vasil Kirkov/Bart Stevens.

La Top 10 Atp aggiornata