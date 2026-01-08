Sinner-Alcaraz, sabato il tennis riparte da qui: orario e dove vederlo

Sinner-Alcaraz: è tutto pronto a Seul, in Corea del Sud, per l’incontro-esibizione tra i due fuoriclasse del tennis mondiale, che aprirà la stagione e segnerà il prosieguo dell’eterna sfida tra l’attuale numero 1 del mondo spagnolo e l’azzurro, in questo momento numero 2 del ranking.

Anche Alcaraz arrivato a Seul, sabato sfida con Sinner

Dopo Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz è arrivato a Seul dove sabato mattina affronterà l’azzurro in un match di esibizione, lo ‘Hyundai Card Super Match’. Come ieri per Sinner, tanti i tifosi che hanno accolto e fermato lo spagnolo in aeroporto per chiedergli un autografo o una foto. L’esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è il prologo di una stagione che si prospetta cruciale per entrambi. Sinner, infatti, punta a riprendersi lo scettro di numero 1 del mondo. Alcaraz, invece, affronterà il primo anno nel circuito senza avere accanto Juan Carlos Ferrero come coach dopo la rottura annunciata prima di Natale.

Una partita che racchiude il tennis di oggi: orario e dove vederla

Ci sono partite che segnano l’inizio di una stagione più di qualsiasi calendario. Sono quelle in cui il tennis si riconosce.

La stagione ha già mosso i primi passi, ma ci sono match che valgono più di un semplice risultato. In questo senso, poche sfide raccontano il presente e anticipano il futuro del tennis meglio di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.

Il confronto fuori dal calendario ufficiale è tutt’altro che marginale e arriva alla vigilia degli Australian Open. Sinner e Alcaraz non sono più soltanto due campioni straordinari: sono due linguaggi diversi dello stesso gioco, due interpretazioni opposte e complementari di velocità, potenza e creatività. Ogni loro incontro aggiunge un capitolo a una rivalità che è già centrale nel tennis mondiale. A rendere l’evento ancora più significativo è la possibilità di seguirlo in chiaro e gratis su Supertennis.

Il match arriva dopo un 2025 chiuso dal canale televisivo della Federazione, con numeri da record, crescita costante degli ascolti e una centralità sempre più riconosciuta nel racconto del tennis italiano e mondiale.

Sabato 10 gennaio, alle ore 8.00 italiane, Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), trasmetterà gratuitamente e in diretta da Seul l’esibizione che rappresenta uno dei primi snodi narrativi del 2026 tennistico.

Il grande tennis è già tornato e una delle sue storie più forti passa, ancora una volta, da Sinner contro Alcaraz.