Sinner-Alcaraz a Seul, attesa per il match-esibizione: orario e dove vederlo

Jannik Sinner torna in campo. Non ci sarà il vibrante pathos dell’agonismo, né un titolo da conquistare se non a fine match incassare un bell’assegno da circa due milioni di euro a testa. Eppure, conoscendone la sana rivalità, non sarà affatto facile derubricare come amichevole un qualsiasi confronto sul campo tra i due dioscuri del tennis attuale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per loro, fedeli alla loro indole competitiva, la voglia di superarsi non mancherà di certo a Seul, dove sabato 10 gennaio alle 8 italiane, saranno impegnati per una sfida esibizione stellare che a qualcuno, percepita come un evento elitario e separato dai tifosi comuni, ha fatto storcere il naso perché troppo commerciale e costosa, nonostante la qualità del gioco che potranno esprimere le due stelle. E soprattutto in controtendenza con il pensiero comune dei giocatori protagonisti dei circuito professionistico che si erano lamentati delle troppe partite ravvicinate e che sono stati soddisfatti dalla Atp che – dopo mesi di pressioni – ha dato segnali di ‘comprensione’ arrivando a compromessi con gli atleti.

Accoglienza da superstar

L’accoglienza sudcoreana è stata degna delle superstar: fiori bianchi per Jannik, autografi, selfie e cori da stadio per Carlitos alle prese con un match dal montepremi milionario che li rivedrà uno di fronte all’altro 55 giorni dopo l’epilogo delle Atp Finals con il successo in due set dell’altoatestino. Al di là del carattere da show, il match porrà dare delle indicazioni tecniche interessanti sul lavoro invernale fatto dai due tennisti a una settimana dall’inizio del primo Slam stagionale, in programma a Melbourne il 18 gennaio con gli Australian Open 2026. Sarà la prima uscita di Alcaraz senza il suo mentore Ferrero dopo la separazione del mese scorso. E c’è da capire quale sarà la reazione del numero uno del mondo al nuovo corso che non prevede più al suo fianco il coach che lo issato sul tetto del mondo.

Stagione lunghissima al via, Atp riduce i tornei obbligatori

Il match esibizione apre una stagione lunghissima che ha messo in allarme numeri uno come la bielorussa Aryna Sabalenka che ha parlato di calendario folle “visto che si vedono così tante giocatrici infortunarsi” e di “regole piuttosto insidiose con gli eventi obbligatori” che la spingono “a saltarne un paio per proteggere il mio corpo perché ho faticato molto la scorsa stagione”. L’idea è quella di gestire il calendario nel migliore dei modi e proprio su questo aspetto l’Atp ha allungato una mano ai top players del circuito.

Con un lungo comunicato sul suo sito, gli organizzatori del tour hanno annunciato la riduzione del numero di tornei obbligatori che devono giocare ogni anno, da cinque a quattro per i ‘500’. E anche il numero massimo di eventi utilizzati per calcolare i punti in classifica passano da 19 a 18 “per creare maggiore flessibilità nella programmazione”.

I tornei obbligatori: ecco quali sono

Ora i primi 30 giocatori Atp sono obbligati, salvo infortuni, a partecipare ai quattro tornei del Grande Slam, ai nove Masters 1000, alle Atp Finals (se si qualificano) e a quattro eventi Atp 500. Contestualmente, i risultati ottenuti nella settimana tra il Paris Masters e le Nitto Atp Finals saranno ora conteggiati per la Pif Atp Live Race to Turin dell’anno successivo, offrendo una narrazione semplificata verso la fine della stagione. Altro compromesso annunciato dall’Atp per alleviare la pressione sui giocatori è che chiunque si ritiri da un torneo in corso a causa della nascita o dell’adozione di un figlio manterrà i punti di classifica guadagnati fino a quel momento, il che significa che non dovrà giocare un torneo extra per ottenere punti per le Atp Finals. Infine è stato anche annunciata l’estensione dell’uso della tecnologia di revisione video agli eventi 500 nel 2026 e agli eventi 250 nel 2027.

Sinner-Alcaraz a Seul: orario e dove vederlo

Il match esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma sabato 10 gennaio alle 8 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta su Supertennis, in chiaro, sul canale 64 del digitale terrestre.