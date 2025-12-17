Alcaraz si separa dallo storico allenatore Ferrero. Il coach: “Avrei voluto continuare”

La notizia era nell’aria da mesi, ora è diventata ufficiale: Carlos Alcaraz si separa dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. È stato lo stesso tennista spagnolo, numero 1 del mondo, ad annunciarlo con un lungo post di commiato su Instagram.

“È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino – scrive Alcaraz – e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. E mi sono goduto ogni passo con te”. “Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovevano divergere, doveva essere proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato”,

“Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso”, ha scritto il campione spagnolo. “Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che ti accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo offerti tutto l’uno all’altro. Grazie di tutto, Juanki!“.

Ferrero ad Alcaraz: “Grazie Carlos, ma avrei voluto continuare”

Subito dopo è arrivata la replica del tecnico. “Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi di nuovo”, ha fatto sapere Ferrero nel suo messaggio sui social dopo l’annuncio dato da Alcaraz. “Oggi è un giorno difficile. Una di quelle quando è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, cresciuto insieme e condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziarvi per il tempo, la fiducia, l’apprendimento, e soprattutto per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso”.

“Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed eccitazione per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato ad essere migliore”. “Grazie, Carlos, per la fiducia, l’impegno e per aver reso il tuo modo di competere mi fanno sentire così speciale. Ti auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente”.

I risultati raggiunti assieme

Juan Carlos Ferrero è stato l’unico coach che il fuoriclasse di El Palmar ha avuto nella sua brillante carriera. Il loro rapporto è iniziato quando Alcaraz era un ragazzino e si allenava nell’accademia dell’ex numero uno del mondo ad Alicante. Da quando è entrato nell’universo del professionismo, nel 2018, il classe 2003 ha condiviso ben sette stagioni al fianco del suo allenatore. Durante questi anni, assieme, hanno conquistato 24 titoli Atp (di cui otto nel 2025), sei tornei Slam e la vetta della classifica mondiale.

Chi è Juan Carlos Ferrero

Ferrero, classe 1980, è originario di Onteniente, in Spagna. Da tennista professionista ha vinto 16 titoli Atp, tra cui il Roland Garros nel 2003, ed è stato numero uno della classifica mondiale. Ha vinto tre volte la Coppa Davis con la nazionale iberica nel 2000, 2004 e 2009. È rimasto in attività dal 1998 al 2012, ritirandosi dal circuito all’età di 32 anni. In seguito ha intrapreso il percorso di allenatore fondando una sua accademia ad Alicante.