Sinner arrivato a Seul, accoglienza da star per l’azzurro

Accoglienza da star per Jannik Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Carlos Alcaraz in un match di esibizione che sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis alle 8 del mattino ora italiana, lo ‘Hyundai Card Super Match’.

Tanti i tifosi che hanno fermato l’azzurro in aeroporto per chiedergli un autografo. Poi l’altoatesino ha ricevuto in dono anche un mazzo di fiori bianchi.

L’esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è il prologo di una stagione che si prospetta cruciale per entrambi. Sinner, infatti, punta a riprendersi lo scettro di numero 1 del mondo. Alcaraz, invece, affronterà il primo anno nel circuito senza avere accanto Juan Carlos Ferrero come coach dopo la rottura annunciata prima di Natale.